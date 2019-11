Présence remarquée des techniques administratives du Cégep à Joliette

Des étudiantes et étudiants inscrits en techniques administratives au Cégep à Joliette participaient récemment à la compétition Place à la relève en gestion, organisée par l’UQTR. Les cinq équipes qui représentaient le collège ont réalisé une belle performance, remportant une première position en comptabilité, une deuxième position en marketing et un titre de meilleure communicatrice.

"Place à la relève en gestion" est la plus grande compétition académique collégiale en résolution de cas touchant les domaines de l’administration au Québec. Pour espérer remporter une médaille, les équipes du Cégep à Joliette devaient concourir dans les disciplines de marketing, comptabilité, entrepreneuriat ou ressources humaines.

Dans la catégorie comptabilité, c’est une des équipes de Joliette qui a obtenu la première position.

Elle regroupait Alexandra Vassina, Juliette Lavallée et Jérémy Chamberland. Ceux-ci ont offert, selon les juges, une prestation de niveau universitaire.

Dans la catégorie marketing, l’équipe de Joliette composée de Raphael Lavoie Rodriguez, Cassandra Trudeau et David Prévost s’est vue décerner la deuxième position. Les juges ont souligné leurs solutions directement reliées à leur clientèle cible ainsi que leurs propositions dynamiques et imaginatives.

De plus, le prix de la meilleure communicatrice dans le volet marketing fut décerné à une étudiante

du Cégep à Joliette, Élisée Picone. La performance des équipes a permis de démontrer l’expertise en matière de comptabilité et de gestion du Cégep à Joliette. La communauté du collège est très fière des prestations offertes par l’ensemble des étudiantes et des étudiants ayant participé.

L’implication des enseignants Serge Lepage, Mylène Viens et Martine Haché pour leur travail d’encadrement et le support offert aux étudiants et aux étudiantes inscrits à la compétition était essentielle.