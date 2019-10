Un montant record de 142 000 $ net amassé pour la santé

Dans le cadre de la 3e édition d’Experiencia, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a récolté 142 000 $ lors de sa soirée-bénéfice présentée par Desjardins et le Marché Bel-air.

La fondation a réussi à recueillir 142 000 $ pour la santé de la population nord-lanaudoise. Experiencia a plongé ses invités dans une ambiance particulière, intrigante et surprenante. Comme lors des deux premières éditions, le lieu et le thème de l’événement ont été dévoilés à la dernière minute. Lors de leur arrivée, les participants ont été transportés dans une ambiance hawaïenne, sous le soleil chaud des tropiques.

Voilà ce que Dany Belleville, présidente de la fondation, a mentionné au cours de la soirée : « Experiencia, [...] c’est une communauté unie pour créer un événement grandiose, mais qui, avant tout, s’unit pour la santé. Une fondation peut faire de grandes choses lorsqu’elle est bien entourée. »

L’organisation a proposé à ses convives une série de kiosques expérientimentaux composés de stations gourmandes proposant des bouchées inspirées d’Hawaï, de bars à vins natures, d’une piscine où la bière était servie, d’un bar à cocktails et à boissons non alcoolisées, de zones lounge, d’un photobooth hawaïen, d’un kiosque d’animaux exotiques et d’une station de réalité virtuelle. Le gymnase du Domaine Clercy a été complètement transformé afin de transporter les participants sous les tropiques.

Comme l’a mentionné l’animatrice Geneviève DeSousa en s’adressant à la foule : « De par votre présence, vous nous prouvez que vous aimez le mystère et que vous avez la cause de la santé dans votre région à cœur. Votre participation aux événements de la fondation, votre engagement et vos dons font une réelle différence dans la vie de ceux qui nécessitent des soins de santé et des services sociaux. » Année après année, le thème de l'événement change, donnant ainsi chaque fois une couleur particulière à l'événement afin d'attirer les gens et d'éveiller leur curiosité.