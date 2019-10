Une réflexion participative menée sur les bienfaits de l'intergénérationnel le 12 novembre

Intergénérations Québec, la Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière, la Table des partenaires du développement social de Lanaudière et la Table régionale des organismes communautaires Famille de Lanaudière invitent les acteurs communautaires et institutionnels de la région qui portent un intérêt à l’intergénérationnel à réfléchir ensemble et de manière transversale.



Cette rencontre régionale abordera la thématique des bienfaits de l’intergénérationnel dans une perspective d’inclusion sociale et de participation citoyenne, afin de mieux comprendre les enjeux de la population lanaudoise pour le respect de la place de tous dans la société.

Inscriptions avant le 6 novembre

Cet atelier participatif d’une demi-journée sera animé par les agentes de développement et de formation d'Intergénérations Québec. Les inscriptions sont requises avant le 6 novembre.



Les objectifs sont les suivants: réfléchir collectivement aux bienfaits de l’intergénérationnel; prendre connaissance de ce qui se fait ou pourrait être développé dans la communauté, dans une perspective de solidarité et d’inclusion sociale et favoriser l’émergence ou la consolidation d’un réseau intergénérationnel dans Lanaudière.



L'événement se déroule le mardi 12 novembre 2019, de 13 h à 16 h 30 (accueil à partir de 12 h 30), au Club de golf Montcalm (1800 chemin Nadeau, Saint-Liguori (Québec), J0K 2X0). L'entrée est gratuite, sur inscription.



Pur davantage d'information, communiquer avec Matthieu Fannière, chargé de communication pour Intergénérations Québec, au 514 382-0310 (sans frais : 1 866 772-7222), poste 203 ou Brigitte Rhéaume, coordonnatrice de la Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière, au 514 928-0147.