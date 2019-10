Une boîte à livres disponible sur le chemin des écoliers à Saint-Cuthbert

Les Cuthbertois ont désormais accès à une boîte à livres sur le chemin des écoliers à proximité de l'école Sainte-Anne.

Cette réalisation a pour objectif de stimuler le goût de la lecture et de rassembler les jeunes et les moins jeunes. De conception artisanale, la boîte à livres permet de recueillir des bouquins que tous

peuvent emprunter en libre-service. Tous les citoyens peuvent ainsi prendre un livre dans la boîte et en ajouter afin de s’assurer d’enrichir son contenu.

Citoyen impliqué dans le milieu et membre du comité Les Pouces verts de l’organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, Roland Proulx a proposé le concept et confectionné de toute pièce bénévolement cette œuvre. Attrayante et décorée aux couleurs de la municipalité, cette boîte à livres est une belle initiative des responsables de la bibliothèque Adélard-Lambert afin d’offrir à tous un libre accès à des livres partagés.

La municipalité envisage la production d’autres boîtes à livres dans le futur et l’installation dans d’autres secteurs. L’initiative vise à rassembler et à engager la communauté autour du plaisir de la lecture et sera pilotée par l’équipe de la bibliothèque.