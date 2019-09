Parlons santé et services sociaux  le 2 octobre prochain à Mascouche

Afin d’échanger avec la population sur l’évolution des soins et des services offerts par le réseau lanaudois de santé et de services sociaux, que ce soit pour l’accès à un médecin de famille, à l’urgence, pour une chirurgie, un examen diagnostique ou pour un service en soutien à domicile, en santé mentale ou en soutien aux jeunes et leur famille, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière organise, le 2 octobre prochain au Pavillon du Grand-Coteau de Mascouche, un forum populationnel destiné à la population de la MRC Les Moulins.

Cette rencontre, animée par Daniel Castonguay, président-directeur général du CISSS, vise à faire le point sur l’état du réseau lanaudois de santé et de services sociaux depuis la création du CISSS et d’entendre les préoccupations et les suggestions de la population au regard de l’offre de service, dans le but de l’adapter davantage à ses besoins.

C’est donc un rendez-vous, le mercredi 2 octobre 2019, de 19 h à 21 h, au Pavillon du Grand-Coteau, salle 118, situé au 2510, boulevard de Mascouche, à Mascouche. Prenez note qu’un forum populationnel animé par le CISSS se tiendra également, le 6 novembre prochain, dans la MRC de Montcalm.