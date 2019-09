Saint-Alphonse-Rodriguez opte pour une nouvelle image actuelle et épurée

La municipalité de Saint-Alphonse- Rodriguez a profité de la Semaine de la Municipalité qui avait lieu du 8 au 14 septembre dernier afin de procéder au dévoilement de son nouveau site Internet. Mettant de l’avant une identité visuelle actuelle et épurée ainsi qu’un contenu complètement revisité et facile à lire, ce nouveau site Web permet une navigation simplifiée autant pour les citoyens, les gens d’affaires, que les touristes.

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a fait confiance à la firme lanaudoise Proulx communications pour la réalisation graphique et la programmation de ce nouvel outil de communication qui s’arrime avec l’infolettre et bulletin municipal. L’entreprise rodriguaise Comme Julie communication a également soutenu la Municipalité en ce qui a trait à la gestion de projet, la sélection des contenus et la rédaction.

Accessible à l’adresse www.munsar.ca et utilisant les technologies les plus récentes, ce nouveau site Web a été réfléchi afin d’offrir à ses visiteurs des fonctionnalités qui évolueront et se perfectionneront au cours des prochaines années.

« Nous sommes vraiment fiers de lancer notre tout nouveau site Web », affirme Isabelle Perreault, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez. « En plus d’être au goût du jour et navigable autant depuis un ordinateur que depuis un téléphone ou une tablette, il se veut un lieu de convergence de l’information municipale sur la toile. Nous espérons que les citoyens, les futurs citoyens potentiels, les entrepreneurs, les organismes, les touristes et même nos employés municipaux se l’approprient et l’utilisent amplement. Nous invitons tout le monde à visiter le www.munsar.ca et à s’y informer au sujet de ce qui se passe à Saint-Alphonse-Rodriguez », poursuit-elle.