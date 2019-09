Semaine de la munICIpalité - Des bons coups à Joliette

À l’occasion de la Semaine de la municipalité du 8 au 14 septembre, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a invité chacune des municipalités à participer à la vitrine Bons coups munICIpaux. Deux projets de la Ville de Joliette ont été retenus et mis de l’avant par le MAMH.

Afin d’améliorer ses communications avec les citoyens, la Ville de Joliette a développé, en collaboration avec l’agence locale de créativité numérique Blanko, une nouvelle plateforme Web participant à la mise en place d’une banque d’information municipale

Cet outil propose un service gratuit qui permet à la population d’être avisée en primeur grâce aux alertes municipales. En effet, les citoyens peuvent, grâce à un abonnement, recevoir par messagerie texte, courriel ou appel téléphonique de l’information sans délai.

Jardin communautaire accessible

En juin 2019, la Ville de Joliette a inauguré officiellement son deuxième jardin communautaire, situé sur la rue Gaspard à l’arrière du service d’incendie de Joliette. Ce jardin offre aux citoyens la possibilité de semer des graines, d’entretenir des plantes et de procéder à la récolte. 23 espaces locatifs sont mis à leur disposition, et ce, pendant toute la saison estivale.

À la suite d’une consultation publique en avril 2018, la municipalité a décidé de rendre accessible à tous ce lieu rassembleur. En effet, celui-ci offre des espaces de jardinage au sol et des bacs à jardinage en bois confectionnés par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et destinés aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux aînés. La mission de cet espace est d’encourager l’échange et l’entraide communautaire tout en favorisant l’accès à des fruits et légumes frais et locaux.

Quelqu’un a déjà dit que pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l’éternité. Pour leur part, les Joliettaines et Joliettains disent qu’il faut une municipalité à l’écoute des besoins de ses citoyens et la participation de sa collectivité.