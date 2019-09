Retour au pays pour les participants des projets Québec sans frontières du CRÉDIL

Pour plusieurs, la fin du mois d’août annonce la rentrée scolaire. Pour les participant.es aux projets Québec sans frontières (QSF) du CRÉDIL, elle signifiait plutôt le retour au pays après 75 jours passés dans une communauté du Sud où ils ont pu s’initier à la solidarité internationale et s’ouvrir sur le monde.

Cet été, les 27 participant.es QSF du CRÉDIL ont participé à trois projets mis en œuvre au Pérou, en Bolivie et au Togo. Ils ont notamment collaboré à l’élaboration d’un circuit écotouristique dans un village du Togo, participé à la construction de serres au Pérou et réalisé un diagnostic du bassin versant de Limabamba, en Bolivie, en plus de contribuer à l’installation de lavabos et de toilettes dans diverses maisons de la communauté. Dans ces trois pays, les participant.es QSF ont ainsi contribué à la mise sur pied de projets de développement durable, ont sensibilisé les populations locales à l’importance d’entretenir des pratiques environnementales saines et ont travaillé au renforcement de la résilience économique des communautés où ils ont été hébergés, le tout en collaboration avec des organismes locaux.

Pour ceux qui souhaitent s'engager dans un projet semblable, le CRÉDIL est présentement à la recherche de participant.es et de responsables d’équipe pour ses projets qui auront lieu au Togo, au Pérou et en Bolivie à l’été 2020! Pour postuler, il suffit d'envoyer son curriculum vitæ et le formulaire d’inscription disponible sur le site Internet du CRÉDIL (http://credil.qc.ca/stagesquebecsansfrontieres.html) à l’attention de Guillaume Lamarre, chargé de programmes aux stages internationaux, à l’adresse [email protected] avant le 20 septembre 2019 et joignez-vous aux 300 jeunes québécois.es qui contribuent chaque année à tisser des liens de solidarité entre le Nord et le Sud!

Les projets QSF, financés par le ministère de relations internationales et de la francophonie du Québec (MRIF), sont organisés chaque année par divers organismes de coopération internationale à travers le Québec afin d’offrir aux Québécois.es de 18 à 35 ans une expérience de solidarité leur permettant de s’immerger dans la réalité quotidienne de communautés du Sud et de collaborer à la réalisation d’initiatives locales

Le Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) participe depuis 1996 à l’élaboration de projets QSF, conformément à sa mission visant à valoriser la solidarité internationale à travers trois axes : l’éducation à la citoyenneté mondiale, la réalisation de projets et de stages internationaux et l’accompagnement des nouveaux arrivants. Ce sont plus de 650 jeunes qui ont vécu une expérience de solidarité internationale grâce au CRÉDIL depuis 1996.