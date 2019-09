Un bilan positif pour le Défi vélo de Lanaudière!

C’est avec beaucoup de fierté que l’équipe du Défi vélo de Lanaudière dresse un bilan positif de la 14e édition de son tour cycliste qui a eu lieu le 24 août dernier dans la belle région de Lanaudière.

Bilan positif

C’est sous une météo parfaite que 355 cyclistes ont participé à l’un des six parcours proposés par le Défi vélo de Lanaudière. Dès 9 h 15, le coup d’envoi du tour d’honneur a été donné suivi des départs des cinq autres parcours.

« Nous sentons vraiment que le Défi vélo de Lanaudière est devenu un événement chouchou de la communauté lanaudoise qui, année après année, nous démontre sa volonté d’appuyer la cause du Camp Papillon de Saint-Alphonse-Rodriguez », a mentionné Suzy Guérin, directrice générale adjointe de la Fondation Papillon.

Grâce aux précieux commanditaires de l’événement, dont le présentateur officiel, la Fondation pour les jeunes Benny & Co, et grâce aux nombreux donateurs et à tous les participants, la somme de 65 000 $ a été amassée à ce jour. Tous les profits de l’événement seront versés au Camp Papillon afin de financer les séjours de jeunes vivant avec un handicap dans ce camp entièrement adapté à leurs besoins.

Plus d’une cinquantaine de bénévoles ont assuré le bon déroulement de la journée à chacune des étapes des circuits.

Volet Têtes d’affiche

Nouveauté cette année, le volet Têtes d’affiche, consistant en une compétition amicale entre quelques personnalités bien en vue de la région de Lanaudière, a permis d’amasser 10 642 $ à ce jour. Le comité organisateur du Défi Vélo de Lanaudière tient à remercier les six Têtes d’affiche : Yves Benny (Benny & Co.), Luc Harnois (Harnois Énergies), Sylvain Larose (Triotech), Isabelle Perreault (Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez), Tommy Robillard (Les Assurances Robillard & Associés) et Louise Vinet (Centre de l’auto Beaumont). Chacune de ces personnes a contribué au succès de l’événement en sollicitant ses réseaux d’affaires et personnels et en donnant une belle visibilité au Défi vélo de Lanaudière.

Plateforme de dons

Il est toujours possible de contribuer à la 14e édition du Défi vélo de Lanaudière, puisque la plateforme de dons en ligne sera accessible jusqu’au 15 septembre prochain. Les personnes désireuses de faire leur part peuvent le faire via un don unique ou en encourageant une des six Têtes d’affiche au www.jedonneenligne.org/sehq/2019DV.