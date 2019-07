Joliette, ambassadrice de la prévention des noyades!

Sensible à la cause, la Ville de Joliette se joint encore une fois à la Société de sauvetage et annonce la tenue de diverses activités spéciales du 21 au 27 juillet à la piscine municipale, à l’occasion de la Semaine nationale de prévention de la noyade.

Jour 1 – Chasse aux trésors

Baigneurs et baigneuses, c’est l’heure de partir à la découverte! Le dimanche 21 juillet de 14 h à 16 h, trouvez des objets reliés au sauvetage et tentez d’en dénicher leur utilité.

Jour 2 – Crise d’épilepsie en simulation

Le lundi 22 juillet à 14 h 30, assistez à une mise en scène des sauveteurs. Ils simuleront la crise d’épilepsie, ainsi que son sauvetage en milieu aquatique de la façon la plus réaliste possible. Soyez au premier rang!

Jour 3 – Sauveteur d’un jour

Envie d’en apprendre davantage sur le métier de sauveteur? Le mardi 23 juillet de 13 h à 16 h, un kiosque d’information sur le poste de surveillant-sauveteur, ainsi que sur l’enseignement de la natation via le programme de la Croix-Rouge canadienne sera sur place. Une démonstration d’objets typiquement utilisés lors d’un sauvetage sera présentée, en plus d’une simulation d’un cas de colonne à 14 h.

Jour 4 – En démonstration : le cas de colonne

Le mercredi 24 juillet de 14 h 30 à 15 h 30, assistez à l’intervention des sauveteurs auprès d’une victime blessée à la colonne vertébrale en sautant du tremplin. Observez comment cette opération se déroule sur le terrain!

Jour 5 – Bienvenue à la Brigade Splash

Participez aux activités de sensibilisation de la Brigade Splash le jeudi 25 juillet dès 13 h. Son objectif : sensibiliser la population aux comportements adéquats à adopter aux abords d’une installation aquatique.

Jour 6 – Simulation : victime submergée

Une démonstration d’une victime submergée dans la partie profonde de la piscine sera offerte le vendredi 26 juillet à 14 h. La méthode de sauvetage sera commentée par le responsable en place.

Jour 7 – Concours du RCR

Le samedi 27 juillet dès 14 h, les baigneurs seront appelés à comparer leur endurance physique avec celle des sauveteurs de la piscine. Qui sera capable d’effectuer la technique du RCR le plus longtemps et de la bonne manière? Trente compressions, deux insufflations et un chronomètre… c’est parti!

Compétition de sauvetage

Tout au long de la semaine, lors des périodes de bains en longueur, les usagers pourront mesurer leurs capacités physiques à celles d’un sauveteur. Un entraînement de sauvetage sportif sera inscrit au tableau une fois par jour.

Pendant la Semaine nationale de prévention de la noyade, les tarifs habituels s’appliquent pour l’entrée à la piscine, et ce, selon les heures d’ouverture régulières (sauf si mentionné).

Pour des conseils en lien avec la prévention des noyades et des traumatismes liés à l’eau, visitez le www.societedesauvetage.org.