Chutes à Morin : la Ville de Joliette lance un appel au civisme

Pour la quiétude des citoyens du secteur et la sécurité des usagers du sentier du parc Riverain et de l’île Vessot, la Ville de Joliette rappelle l’importance de respecter la réglementation en vigueur sur le site et aux abords.

L’administration municipale fait ainsi appel au civisme et à la collaboration des visiteurs quant à la propreté des lieux et à l’utilisation de l’un des trois stationnements principaux du site :

Stationnement du stade municipal (boul. de la Base-de-Roc, entrée passerelle Sérénade)

Stationnement Base-de-Roc (boul. de la Base-de-Roc, entrée île Vessot)

Stationnement Saint-Paul (avenue du Littoral, entrée île Vessot)

Par ailleurs, rappelons qu’il est interdit en tout temps de nager, de consommer de l’alcool et de la drogue, de camper, de pêcher et de faire un feu de camp sur place.

Pour assurer le respect de ces consignes, des lieux et des citoyens du secteur, la signalisation sur le site a été bonifiée et une surveillance accrue y sera déployée tout au long de l’été.