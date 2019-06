Chaque chose à sa place : Vos données personnelles, dans la déchiqueteuse!

Vous prévoyez un déménagement ou souhaitez simplement faire le ménage de vos documents personnels? Profitez de la journée déchiquetage organisée le 15 juin de 9 h à 12 h dans le stationnement de l’hôtel de ville de Joliette pour vous départir de vos documents confidentiels.

Par cette opération ouverte à tous, la Ville de Joliette souhaite sensibiliser la population à l’importance de la protection de l’identité. Car malheureusement, certains individus sans scrupule peuvent causer de véritables ennuis en mettant la main sur des données personnelles. Ces personnes pourraient notamment accéder à des comptes bancaires, faire des achats, des demandes de prêt ou de cartes de crédit.

Quels documents détruire?

Une foule de documents contiennent des renseignements personnels. Soyez vigilent et apprenez à les reconnaître. Plutôt que de les mettre à la poubelle, dans le doute, déchiquetez! À titre indicatif, mentionnons les factures, relevés bancaires ou de cartes de crédit, cartes d’assurance maladie et de permis de conduire périmées, bulletin scolaire, compte de taxes, dossiers financiers, passeports, documents gouvernementaux (pension de vieillesse, allocations familiales, prêts et bourses, etc.), etc.

Les documents contenant des renseignements personnels doivent être détruits dès que la finalité pour laquelle ils ont été collectés est accomplie, sous réserve du délai prévu par la loi ou par un calendrier de conservation. Pour plus d‘information, visitez le site Internet de la Commission d’accès à l’information du Québec au www.cai.gouv.qc.ca.

Organisée en collaboration avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et la municipalité de Saint-Charles-Borromée, rappelons qu’une autre journée de déchiquetage s’est simultanément tenue au parc Amable-Chalut et au parc du Bois-Brûlé le 25 mai dernier.