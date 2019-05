Les lauréats du 21e Défi OSEntreprendre Lanaudière

Tout y était pour célébrer le désir d’entreprendre lanaudois lors du gala régional de la 21e édition du Défi OSEntreprendre. Devant 300 personnes, à l’Auberge de la Montagne coupée, à Saint-Jean-de-Matha, la grande finale régionale du Défi OSEntreprendre a été l’occasion de découvrir des initiatives entrepreneuriales inspirantes.

Au total, 23 projets lauréats ont été récompensés . Les projets gagnants aux volets Entrepreneuriat étudiant, Création d'entreprise et Réussite inc. continuent donc l’aventure vers la sélection nationale.

Cette année, 8 prix spéciaux ont été remis en plus des catégories officielles du Défi OSEntreprendre. Un lauréat a été dévoilé pour chacun de ces prix : Coup de cœur de la Table d’action en entrepreneuriat de Lanaudière aux volets Entrepreneuriat étudiant et Création d’entreprise, Persévérance scolaire, Vote populaire aux volets Entrepreneuriat étudiant et Création d’entreprise, Femmessor Lanaudière, et deux prix Engagement local. En somme, les lauréats régionaux se sont partagé la somme de 20 000 $ en bourses.

La présidente d’honneur de cette 21e édition, madame Marie-Christine Tremblay, propriétaire de l’entreprise Kabania, à Notre-Dame-de-la-Merci, a affirmé que « nous avons besoin de mettre en valeur la richesse des entreprises de chez nous. Acheter québécois et consommer local est la base d’une économie saine et durable. Je suis donc d’autant plus fière de voir ce soir nos jeunes et notre relève d’affaires aussi talentueuse et désireuse de faire rayonner notre région ».

Bilan de la 21e édition

Cette année, le Défi OSEntreprendre Lanaudière a attiré pas moins de 101 projets en Entrepreneuriat étudiant. Ce volet soutient le développement de l’esprit d’entreprendre en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui réalisent des initiatives entrepreneuriales.

Le volet Création d’entreprise offre l’occasion aux nouveaux entrepreneurs, au cours de l’année de démarrage, de valider leur projet, d’obtenir des bourses, d’élargir leur réseau et d’exprimer leur passion. À ce chapitre, 66 projets d’affaires ont été déposés dans le cadre de cette 21e édition.

Finalement, le volet Réussite inc. fait rayonner des entreprises ayant déjà participé au Défi OSEntreprendre, encore en affaires après cinq ans et dont le cheminement présente un parcours inspirant de Réussite.

Lauréats 2019 du Volet Entrepreneuriat étudiant

Primaire 2e cycle (3e et 4e années)

• La Tanière: une classe en plein air, École St-Théodore-de-Chertsey, Commission scolaire des Samares Primaire 3e cycle (5e et 6e années)

• Radio 105 STG, École St-Guillaume, Commission scolaire des Affluents Secondaire 1er cycle (1re et 2e années)

• JEHM mon savon, École des Montagnes, Commission scolaire des Samares

Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années)

• Shik Barre, Académie Antoine-Manseau Secondaire Adaptation scolaire

• Le Bistro Émotif, École Thérèse-Martin, Commission scolaire des Samares Collégial collectif

• Gestion de projet APETL, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

Coup de cœur de la table d’action en entrepreneuriat Lanaudière

• Fan-Thé-Stique, École secondaire Ste-Julienne – Pavillon du Havre-Jeunesse, Commission scolaire des Samares

Persévérance scolaire

• Le Bistro Émotif, École Thérèse-Martin, Commission scolaire des Samares

Vote populaire

• La Tanière : une classe en plein air, École St-Théodore-de-Chertsey, Commission scolaire des Samares Engagement local

• Commission scolaire des Samares

Lauréats 2019 du volet Création d’entreprise

Bioalimentaire

• écoFerme Lanaudière, Saint-Thomas

Commerce

• Inbloom.ai, Notre-Dame-des-Prairies

Économie sociale

• Bonjour Nature, Rawdon

Exploitation, transformation, production • CDF Usinage, Saint-Thomas

Innovations technologique et technique

Area Machine, Repentigny

Visionaturolab, Terrebonne

Services aux entreprises

• LVL Marine, Joliette

Services aux individus

• Rando Raid Canada, Saint-Michel-des-Saints

Prix coup de coeur étudiant créateur d’entreprise

• L’Hygiéniste pigiste, Terrebonne

Prix entrepreneuriat féminin Femmessor

• Gestion-conseil JG, Repentigny

Coup de cœur de la table d’action en entrepreneuriat Lanaudière

• Gestion-conseil JG, Repentigny

Engagement local

• Comité local du Défi Osentreprendre Matawinie (MRC et SADC Matawinie)

Vote populaire

• L’Albatros, brasserie artisanale, Mascouche

Lauréat du Prix RÉUSSITE INC.

• Conception IMPACK DTCI, Saint-Jacques