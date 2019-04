14e édition du Grand McDon au profit de la Fondation pour la Santé

Les restaurants McDonald’s des Galeries Joliette, du Wal-Mart de Joliette, de Saint-Jean-de-Matha, de Rawdon, de Joliette, de Notre-Dame-des-Prairies, de Berthierville, de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Lavaltrie, de Louiseville, de Saint-Jacques et de Saint-Félix-de-Valois amasseront des dons le mercredi 8 mai prochain lors du Grand McDon dans le but de contribuer à améliorer les soins et les services offerts aux enfants au Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL). En incluant la 13

Voici les acquisitions effectuées à travers les années grâce au Grand McDon : achat d’un CPAP nasal néonatal, d’un BladderScan (appareil mesurant le volume de la vessie), de cinq appareils à pression non invasive multifonctionnels, d’un presse-seringue, de cinq pompes volumétriques, de quatre appareils de saturométrie, d’un moniteur fœtal pédiatrique et 20 fauteuils d’allaitement dans les chambres du module parents-enfants. Tous ces projets ont pu voir le jour grâce aux dons de toute la population lanaudoise et à la grande générosité des franchisés McDonald’s participants. Tous ces appareils améliorent grandement la qualité des soins offerts à la clientèle pédiatrique du CHDL et ce sont les tout-petits et leur famille qui en bénéficient.