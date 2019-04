Opération nettoyage : Joliette débute son grand ménage du printemps

L’hiver faisant place au printemps, la Ville de Joliette a débuté cette semaine le grand nettoyage des rues, trottoirs, terre-pleins et pistes cyclables afin d’y retirer le sable et la pierre accumulés suite aux précipitations hivernales. Des balais de rues circuleront ainsi sur l’ensemble du territoire au cours des prochaines semaines.

Malgré l’arrosage préalablement complété pour faciliter le nettoyage et limiter les désagréments, notez que de la poussière pourrait être causée par le passage de la machinerie dans les rues. Les équipes du service des Travaux publics sont mobilisées pour effectuer le travail le plus rapidement et efficacement possible, bien que la durée des opérations dépende de la météo (les balais ne peuvent nettoyer lorsqu’il pleut).

Dans le but de faciliter le travail, les citoyens sont invités à respecter ces consignes :

Assurez-vous de ne laisser aucun encombrant sur les trottoirs. Évitez de laisser vos bacs à ordures roulants sur le trottoir ou dans la rue. Placez-les en bordure de rue juste avant la collecte et tentez de les ramener près de la maison après;

Respectez les dates de collecte des encombrants;

Si vous nettoyez votre stationnement, évitez de disposer le sable, la pierre ou tout autre résidu dans les voies publiques;

Ne placez pas ces matières dans votre bac à déchets (le poids pourrait causer le bris de votre bac ou de la pince du camion).

Au total, près de 300 kilomètres de voies publiques et 120 kilomètres seront nettoyés en prévision de l’été. Une partie des résidus est récupérée par tamisage pour en faire de la terre et le reste est disposé au site de décharge. Les résidus sont analysés une fois par mois pour nous assurer qu’ils soient exempts de tout contaminant.

Les opérations de nettoyage seront notamment suivies du marquage des rues et de l’épandage d’abat-poussière.