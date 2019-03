200 élèves unissent leurs talents au profit de la Fondation des Samares

Dix-huit écoles de la Commission scolaire des Samares mettront leurs talents au profit de la Fondation des Samares les 23 et 24 mars prochain à l’occasion du spectacle de variétés, présenté à l’école secondaire Thérèse-Martin, à Joliette.

La première édition présentée sous le thème de « Au rythme de la persévérance » réunira près de 200 élèves d’écoles du nord de Lanaudière qui offriront des performances dans toutes les disciplines. Il y aura du chant, mais aussi, de la danse, du théâtre, des spectacles solos, des harmonies scolaires... Le spectacle mettra en scène des élèves de niveaux primaire, secondaire, ainsi que des étudiants de la formation aux adultes et des membres du personnel de la Commission scolaire. Ce sont 500 personnes qui sont attendues pour ces deux performances.

« Un spectacle offert par les élèves au profit de leur propre réussite éducative et de celles des autres écoliers, ça envoie un message d’encouragement très fort! Et avoir dix- sept écoles sur une même scène pour porter le message de la Fondation, c’est d’autant plus convaincant. À ce titre, je salue l’initiative des bénévoles et des membres de conseil d’administration qui ont réuni tous ces participants pour un spectacle qui sera assurément mémorable. » de souligner Mathieu Dufresne, président de la Fondation des Samares.

Les billets sont en vente dès maintenant auprès des écoles participantes. Des billets seront aussi disponibles à la porte lors des spectacles. Les spectacles auront lieu les 23 mars à 19 h et 24 mars à 14 h.

Voici la liste des écoles participantes :

Primaire : Saint-Louis-de-France, Notre-Dame-de-la-Paix, Dusablé, Sainte-Anne, des Moulins, Jean- Chrysostôme-Chaussé, de la Source d’Autray, la Passerelle, des Amis Soleil, Notre-Dame.

Secondaire : Saint-Julienne (Havre-Jeunesse), Thérèse-Martin, L’Érablière, L’Achigan, de la Rive, des Chutes, Pierre-de-Lestage.

Formation aux adultes : Centre de formation de l’Envol