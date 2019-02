Salon Ressources Familles: l’endroit parfait pour outiller, informer et accompagner les familles!

La famille, on le sait, ça intéresse le monde! C’est pourquoi l’équipe du Centre récréatif de Repentigny est heureuse de présenter la 2e édition du Salon Ressources Familles, qui se tiendra le samedi 16 mars prochain.

Comme son nom le dit, cette deuxième édition, présentée en collaboration avec Gymno Lanaudière, s’adresse à la famille avec un grand F ayant un ou plusieurs enfants âgés entre 0 et 12 ans. Sur place, les visiteurs seront en mesure de découvrir une trentaine d’organismes et entreprises destinés aux familles de Repentigny et de la grande région de Lanaudière. C'est l'occasion de faire le plein d’outils, d’informations et de conseils pour accompagner votre famille au quotidien et dans les moments de crise.

Qui dit familles dit aussi exposants 100 % dédiés à des thématiques et sujets qui vous préoccupent : outils familiaux, aide aux devoirs, routine, langage et plus encore!

Deux conférences gratuites!

Le grand public aura aussi la chance de profiter de conférences spécialisées lors de leur visite. La première conférence (10h30) portera sur la routine des devoirs et du sommeil. En effet, quel parent n’a pas de la difficulté, à l’occasion, avec la routine des devoirs et du dodo? Notre conférencière, Christine Morin, de L’ergothérapie de la maison à l’école vous donnera les clés du succès pour rendre ces routines positives au quotidien!

Avez-vous parfois l’impression que vos enfants pensent que vous parlez une autre langue? La seconde conférence, présentée par Karine Duperré (13h30), portera sur la communication parent-enfant. Vous verrez! Il existe des outils simples de la Process Communication et cette coach en communication interpersonnelle sera en mesure de vous aider à les découvrir. Et comme l’équipe du Centre récréatif de Repentigny a pensé à tout, une halte-garderie sera disponible et supervisée par Gymno Lanaudière pour vous permettre de participer à la conférence, sans vous tracasser pour vos petits amours. Fait important à mentionner, les places pour participer à ces conférences sont limitées et les réservations sont prises par téléphone.

Participez au concours « Dessine-moi ta famille »

Nouveauté cette année! L’équipe du Salon Ressources Familles a organisé un concours destiné aux enfants. Pour participer, c’est simple et facile! Votre enfant est invité à dessiner sa famille sur les feuilles prévues à cet effet et distribuées à l’accueil du Centre récréatif de Repentigny. N’oubliez pas de nous rapporter les dessins qui seront exposés, le samedi 16 mars, dans le cadre de l’événement. À gagner : un forfait soccer pour célébrer l’anniversaire de votre enfant (d’une valeur de 150 $).

Le Salon Ressources Familles se déroulera de 10h à 16h, le samedi 16 mars prochain, au Centre récréatif de Repentigny (740, rue Pontbriand). L’entrée est gratuite pour les visiteurs. On vous attend en grand nombre!