À l'écoute des régions, avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

La rencontre s’est déroulée à l’Hôtel Château Joliette, le vendredi 22 février 2019 dernier, alors que les maires, préfets et décideurs de Lanaudière se sont présentés pour venir à la rencontre de la ministre, Mme Andrée Laforest et son adjoint parlementaire, le député de Rousseau, M. Louis-Charles Thouin. La rencontre a permis aux participants de témoigner et d'échanger avec la ministre, afin d'exprimer les besoins et la réalité de la région de Lanaudière.

Cette rencontre s’est déroulée à huis clos au cours de l’avant-midi. Les échanges et les discussions ont porté sur l’occupation et la vitalité des territoires, sur les outils et leviers de développement économique à mettre de l’avant, tels que les différents fonds d’appui au rayonnement des régions. Également, ils abordé le sujet de l’indice de vitalité économique des milieux et d’un programme d’aide à la mise en commun de services.

Durant la deuxième partie, il a été question d’aménagement du territoire et des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire, de l’accompagnement des MRC, et d’habitation.

Le préfet de la MRC de Montcalm, M. La Salle, s'est exprimé suite à la rencontre : « On a senti beaucoup d’ouverture, ça a été très amical, tout le monde a pu dire tout ce qu’il avait sur le cœur, dans ce sens-là ça été très positif » nous a confié M. La Salle.

En conclusion, cette rencontre a été qualifiée de constructive et positive par tous les participants.