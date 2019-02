Les cliniques de pêche blanche de l’Académie de pêche du lac Saint-Pierre reviennent pour une quatrième année consécutive

Pour une quatrième année consécutive, des cliniques de pêche sur la glace du lac Saint-Pierre d’une durée d’une journée sont offertes à 15 groupes d’élèves rencontrés préalablement en classe.



La pourvoirie Roger Gladu mettra à la disposition de l’Académie les infrastructures d’accueil nécessaires pour offrir à plus de 300 jeunes enfants une expérience de pêche mémorable! Aussi, l’Académie propose 4 cliniques de pêche ouvertes au grand public, soit une journée destinée aux jeunes (9-12ans) le 9 février et 3 journées familiales les 16-17 et 23 février. Les adultes pourront donc se joindre aux enfants pour ainsi apprendre à pêcher sur la glace et expérimenter plusieurs nouvelles techniques.

Les cliniques de pêche sont rendus possibles grâce à la contribution financière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (Programme relève et mise en valeur), de la Fondation de la faune du Québec (pêche en herbe), et de la Fondation Héritage faune (bourses relève).

Avec l'autorisation du MFFP, chaque jeune pêcheur recevra un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans. La Fondation de la faune remet également une brochure éducative « La pêche blanche avec … Guliver » à chaque jeune et une aide financière pour l’achat de brimbales.

C'est ainsi que la Fondation de la faune compte rejoindre plus de 2 400 jeunes à l’hiver 2019 par l'entremise des organismes locaux qui prennent en charge la journée Pêche en herbe, qui inclut une formation sur la pêche, la sécurité, la réglementation et la biologie du poisson, suivie d’une activité de pêche blanche supervisée. Depuis sa création en 1997, le programme Pêche en herbe a permis d’initier plus de 300 000 jeunes., dont 31 000 à la pêche blanche.



Pour plus d’informations, l’Académie de pêche du lac Saint-Pierre vous invite à visiter son site Internet au www.academiedepeche.com. Il est à noter que des places sont encore disponibles pour les cliniques de pêche.