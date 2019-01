Seréna Québec présente trois nouvelles formatrices bénévoles qui offriront des ateliers d’apprentissage de la méthode symptothermique

Seréna Québec, le seul organisme spécialisé dans la gestion naturelle de la fertilité au Québec, est fier de présenter trois nouvelles formatrices bénévoles accréditées qui offriront des ateliers d’apprentissage de la méthode symptothermique dans Lanaudière, de Mascouche à Saint-Michel-des-Saints.

Le premier atelier sur la contraception naturelle, aura lieu le 3 février à 9h30 au Colocaux Joliette, 20 rue St Pierre Nord, suite 102. Le second atelier aura lieu le 23 février à 13h à la même adresse.

La méthode symptothermique est une méthode physiologique d’observation du cycle menstruel qui permet, grâce à l’observation quotidienne de la glaire cervicale, du col de l’utérus et de la température basale, d’identifier avec précision la phase fertile et les phases non fertiles du cycle, pour ainsi adapter les comportements sexuels durant les jours fertiles identifiés. « C’est une méthode écologique, économique, efficace qui permet le partage de la charge contraceptive entre les partenaires » selon Marie-Hélène Viau, la directrice de l’organisme.

Qui sont-elles ?

Roxanne Giroux-Lévesque est une militante pour l’accès aux traitements de l’infertilité. Ayant elle-même vécu un parcours d’infertilité, l’atelier avec Seréna Québec lui a permis de comprendre son cycle menstruel et d’adapter son mode de vie, ainsi que celui de son conjoint, afin d’améliorer leur santé reproductive. Elle veut aujourd’hui aider à son tour les gens dans leur désir de concevoir un enfant. Roxanne donnera des ateliers dans la région de Mascouche et Terrebonne.

Lysianne Rondeau, a expérimenté la naturopathie et l’herboristerie et a vu dans la méthode symptothermique la suite logique de sa démarche pour reprendre contact avec son corps et la nature, dans le respect et l’écoute. Après plusieurs années d’utilisation de la méthode dans sa vie personnelle, elle a envie de partager ses connaissances avec les gens de sa région. Les ateliers de Lysianne auront lieu à Joliette.

Gabrielle Turcotte, éducatrice à l’enfance, elle est utilisatrice de la méthode symptothermique depuis 2 ans. Pour elle, connaître son cycle menstruel permet l’épanouissement, favorise la confiance en soi et aide à vivre pleinement sa féminité. C’est par désir de partager les connaissances du cycle menstruel qu’elle s’engage comme formatrice dans l’organisme. Gabrielle offrira des ateliers à Saint-Michel-des-Saints.

Qui sommes-nous

Seréna Québec est le seul organisme spécialisé dans la gestion naturelle de la fertilité au Québec, reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, encadré par des médecins-conseils, soutenu par un réseau de bénévoles accrédités dans plusieurs régions. L’organisme à but non lucratif, fondé en 1955, a perfectionné la méthode symptothermique et offre un service d’information, des ateliers d’apprentissage, des conférences, des formations aux professionnel.le.s et un suivi personnalisé sur la santé du cycle menstruel, la contraception naturelle, la conception naturelle, le retour de la fertilité après une naissance et la périménopause.