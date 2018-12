4 stations où réveillonner le jour de l’an

Le jour de l’an approche à grands pas. Pour organiser un réveillon en famille ou entre amis, pourquoi ne pas opter pour un week-end au ski ? Direction les meilleures stations où concilier glisse et soirée festive !

1.Le massif de la Petite-Rivière-Saint-François

Située à l’est des Rocheuses, la montagne offre un superbe dénivelé avec vue imprenable sur le fleuve. La neige est belle et abondante et vos enfants profiteront des 7 km de pistes de luge et de magnifiques balades en chien de traineau ! N’oubliez pas de protéger leurs yeux et les vôtres : choisissez une bonne protection chez un opticien à Sherbrooke.

Si vous êtes un inconditionnel de la nature, optez pour l’hébergement en refuge où vous organiserez votre soirée intime. Regroupés en lots de trois chalets, vous surplomberez la vallée du Saint-Laurent. Au programme des festivités avant le souper, la traditionnelle descente aux flambeaux !

2.Le Mont Tremblant dans les Laurentides

Voilà un domaine skiable exceptionnel de 269 hectares où se régaler, quel que soit votre niveau de ski ! En son cœur, un village pittoresque très touristique connu pour ses boutiques, ses restaurants et son hébergement chaleureux. Le Nouvel An est l’évènement le plus populaire de la station : vous ne serez pas déçu.

Au programme : descente au flambeau, feu d’artifice et discothèque à ciel ouvert pour danser jusqu’au bout de la nuit ! Dès les douze coups de minuit, vous continuerez le party dans le village piétonnier.

3.Le Mont St Anne

À 30 minutes de Québec seulement, le Mont St Anne est un beau domaine skiable. Cerise sur le gâteau, 19 pistes sont éclairées la nuit, de quoi ravir les amoureux de la glisse ! En outre, c’est le plus grand domaine de ski de fond avec ses 20 km de pistes.

Le soir du réveillon, vous ferez une retraite aux flambeaux en raquettes, vous admirerez le feu d’artifice dès 21 heures après le souper, et vos enfants profiteront des animations lumineuses : jeux gonflables, patinoire, feux de camp, bar de glace pour les parents, conteur… Ambiance familiale au programme !

4.Le Mont Orford

À 1 heure de Montréal seulement, le Mont Orford est le plus haut domaine skiable du coin. Et le réveillon du jour de l’an est à lui tout seul une institution : feu d’artifice, repas gourmet, spectacle musical, bar de glace et, le top, une halte-garderie pour les enfants à partir de 20 heures pour profiter de la soirée entre adultes !