Près de 100 kg de viande remis à deux organismes communautaires de Joliette

Les agents de protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont distribué à deux organismes communautaires de Joliette près de 100 kg de viande de gibier à la suite du démantèlement d’un important réseau de braconnage survenu le 12 décembre dernier dans la région de Lanaudière, plus spécifiquement dans les secteurs Mandeville, Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Cuthbert.

De la viande de cerf de Virginie et d’orignal saisie lors de l’opération Cerftitude a été remise à Mme Nathalie Loyer, de La soupière Joliette-Lanaudière ainsi qu’à M. Denis Lespérance, de La Tablée Christ-Roy, deux organismes qui viennent en aide aux plus démunis de la région.

Bilan revu à la hausse

Rappelons que l’opération Cerftitude a mobilisé plus de 70 agents de la protection de la faune de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière, accompagnés de leurs collègues des régions voisines et assistés de l’escouade canine de la Protection de la faune du Québec.

À ce jour, 30 personnes sont visées pour un total possible de 36 chefs d’accusation. S’ils sont reconnus coupables, les individus impliqués sont passibles d’amendes pouvant atteindre 70 000 $. Les principaux chefs d’accusation concernent la possession illégale, la chasse de nuit et la chasse en temps prohibé. À noter que l’enquête se poursuit toujours. D’autres interrogatoires et interventions sont prévus au cours des prochains jours et prochaines semaines.

Importance de la collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l’encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/index.jsp ou au bureau de la protection de la faune le plus près (mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-regions.jsp). L’information demeure confidentielle.