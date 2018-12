Pourquoi utiliser une plateforme en ligne lors de vos soumissions d'assurance en ligne?

De nos jours, les compagnies d’assurances pullulent et chacune d’entre elles souhaite vous avoir comme client, que ce soit pour assurer votre automobile, votre santé ou votre propriété. Les assurances sont l’équivalent d’une bouée en cas d’urgence. Évidemment, vous ne pouvez pas prendre la première bouée venue; vous devez magasiner votre compagnie d’assurance afin de faire affaire avec celle qui correspond le plus à vos valeurs et vos besoins.

Avant le magasinage

Avant même de débuter votre magasinage, vous devez connaître ce que vous devez faire assurer, ou qui, et quel est votre budget. Si vous cherchez à souscrire à une assurance vie pour vous ou pour quelqu’un d’autre, vous aurez plus de questions à vous poser. Si vous prenez une assurance-vie sur la vie d’une autre personne, vous devez d’abord une autorisation par écrit. Celle-ci n’est toutefois pas nécessaire s’il s’agit d’une personne dont la vie présente pour vous un intérêt. Par exemple : votre conjoint, votre enfant ou de celui de votre conjoint, votre petit-enfant ou celui de votre conjoint, etc.

L’assurance vie fera en sorte qu’une indemnité sera versée à votre bénéficiaire, en cas de décès. Vous êtes libre de choisir la personne qui sera le bénéficiaire de l’assurance. Vous pouvez parfois être vous-même ce bénéficiaire. Vous pouvez aussi choisir un organisme de bienfaisance ou même une personne qui n’existe pas encore, comme votre « futur enfant ».

Les assureurs exigent généralement que le bénéficiaire ait un lien ou un intérêt quelconque envers l’assuré.

Attention, aucun bénéficiaire n’a été nommé dans le contrat d’assurance-vie, ce sera la personne ayant conclu le contrat ou ses héritiers qui recevront automatique le montant d’indemnisation.

L’étape cruciale du magasinage

Le meilleur moyen de magasiner votre compagnie d’assurance est de le faire en ligne. Soumissionnez pour une assurance-vie en ligne est la solution afin de pouvoir faire un choix judicieux, rapidement. En effet, dès votre arrivée sur le site web d’un assureur, il ne vous suffira que d’entrer quelques informations de base, comme votre âge, si vous êtes un fumeur et le montant que vous aimeriez assurer. Le site web se charge de faire le calcul de la prime que vous auriez à payer ainsi que l’argent que vous pourriez économiser.

Certains sites web proposent des calculateurs d'assurance-vie qui comparent les prix de toutes les compagnies d'assurance-vie qui font du courtage au Canada. Évidemment, en utilisant un comparateur comme celui-ci, vous serez grandement avantagé quant au temps investi dans votre recherche d’une compagnie d’assurance qui correspond à votre budget.

Toutefois, ce n’est pas parce qu’il y a une soumission en ligne que vous ne pouvez pas être en contact avec un courtier. Au contraire, les options sont simplement plus nombreuses. La plupart des compagnies d’assurance proposent un clavardage en ligne avec un courtier. Sinon, il vous est toujours possible d’envoyer un courriel à l’entreprise ou de tout simplement, prendre rendez-vous en personne.

Finalement, un autre avantage de la recherche en ligne du courtier idéal est que vous pourrez déjà trouver une multitude d’informations pratiques sur l’entreprise et les assurances qu’elle offre sur leur site web.