Tout savoir sur les traitements du surpoids

La perte de poids est un traitement au long court au cours duquel il faut changer ses habitudes pour un meilleur équilibre alimentaire et davantage d’exercice physique… La prise en charge médicale permet de ne pas se décourager et tout abandonner, car les bénéfices sur la santé sont bien supérieurs. Que faut-il savoir sur le régime amaigrissant ?

Les facteurs de réussite

Consulter un médecin pour évaluer sa santé et le poids à perdre permet de fixer des objectifs réalistes. Dans le cadre du suivi, le patient bénéficiera d’un accompagnement et d’un soutien psychologique tout au long de son régime alimentaire. Il pourra donc discuter des problèmes qu’il rencontre et trouver des solutions adéquates.

Le régime est généralement mis au point par une nutritionniste. Un programme sportif organisé par un coach est une des clés de la réussite.

En cas d’obésité sévère, des médicaments peuvent accompagner le régime, soit pour augmenter la sensation de satiété, soit pour diminuer l’absorption des graisses alimentaires. Mais ils ont des effets secondaires et doivent donc être limités.

L’obésité morbide (IMC supérieur à 40) pourra nécessiter une chirurgie. La perte de poids après l’intervention sera de 50 % en un an. Il s’agit de réduire la capacité gastrique, c’est-à-dire le volume de l’estomac, ou de faire une dérivation dans le tube digestif pour diminuer l’absorption intestinale.

Le régime alimentaire

Le premier traitement est le régime alimentaire, mais un régime sur mesure prescrit par un professionnel de la santé. Il sera ainsi mieux adapté au profil du patient, à son rythme et ses habitudes de vie. Il faut proscrire les pertes de poids express ou les régimes mono-ingrédient qui encouragent les pertes musculaires importantes, les douleurs articulaires et osseuses.

L’idée est de maigrir avec plaisir, sinon il y aura abandon. Les recettes proposées conviendront ainsi à toute la famille. Les 7 groupes d’aliments seront représentés pour éviter les carences. L’essentiel est de limiter les matières grasses et les sucres rapides. Les substituts de repas sont indiqués quand on n’a pas le temps de préparer le repas pris au travail. Mais il est recommandé de garder au moins un vrai repas par jour.

Dès que le poids est atteint, une phase de consolidation permettra de ne pas reprendre de poids.