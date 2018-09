5 plats pour découvrir les pâtes à l’italienne!

Les pâtes font probablement partie de votre quotidien. En effet, il s’agit de mets faciles à préparer à la maison et qui font aujourd’hui partie intégrante de la cuisine occidentale. Mais cuisinez-vous réellement des pâtes italiennes? Il existe une foule de recettes, comme il existe une panoplie de pâtes (on en dénombre plus de 300 variétés!). Pour vous y retrouver parmi cette offre gigantesque, et aussi pour que vous sachiez quoi sélectionner sur le menu lors de votre prochaine visite au restaurant italien, voici 5 plats de pâtes typiquement italiens à (re)découvrir!

Spaghettis à la sauce bolognaise

Cette recette incontournable fait probablement déjà partie des recettes que vous cuisinez régulièrement, avec de la viande hachée du supermarché et des tomates en conserve. Et c’est exactement pour cela qu’elle se retrouve dans cette liste! La sauce bolognaise à l’italienne, elle mijote durant des heures et se compose de plusieurs épices et de viande hachée de qualité… rien à voir avec la sauce que l’on cuisine à la va-vite le soir après une journée de travail.

Pâtes à la carbonara

Voilà une recette qu’on a tendance à massacrer, nous, les occidentaux. Si on parle de pâtes à la carbonara, il y a fort à parier que vous vous imaginez un plat composé de crème, de lardons et de fromage… Mais ce n’est pas du tout cela! Les véritables pâtes à la carbonara sont accompagnées d’une sauce faite à base de jaune d’œuf, de fromage pecorino et de bouillon, ainsi que de charcuterie italienne.

Pâtes au citron

Vous en avez probablement entendu parler, mais l’avez peut-être boudée à cause de sa simplicité… cette recette est régulièrement sous-estimée! Il s’agit sans nul doute d’une des manières les plus faciles d’apprêter les pâtes italiennes. Et c’est absolument délicieux!

Linguine primavera

Pour une petite visite éclair en Italie, quoi de mieux que de savourer de délicieuses pâtes linguine accompagnées de légumes frais? Les pâtes primavera sont une recette végétarienne goûteuse et colorée qu’on adore déguster au printemps. N’hésitez pas à varier le type de pâtes utilisées!

Les pâtes à la sauce marinara

La sauce marinara nous vient de Naples, en Italie, et est faite à base de tomates. Il s’agit d’une sauce simple composée de peu d’ingrédients (tomates, oignons, ail, herbes, huile). On la retrouve dans plusieurs recettes de pâtes italiennes, mais également sur les pizzas, par exemple! C’est un classique indémodable, frais et savoureux.