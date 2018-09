3 traitements du tennis Elbow

Le tennis Elbow, ou épicondylite, est une douleur de la partie externe de l’avant-bras, l’épicondyle, une partie osseuse. Il touche les joueurs de tennis notamment, mais pas seulement : les rameurs et les golfeurs aussi. Le tennis Elbow est également un TMS (Trouble musculo-squelettique) reconnu comme maladie professionnelle. Il est dû à des gestes répétitifs avec un coude trop étendu ou trop fléchi. La douleur devient plus intense quand on agrippe un objet ou que l’on serre une poignée de main. Quels sont les meilleurs traitements ?

Diagnostiquer un tennis Elbow

Dès l’apparition des douleurs, il faut consulter un chirurgien spécialiste du coude. Il procèdera à un examen clinique par palpation des os et des tendons, mais aussi par des manœuvres d’extensions contrariées du poignet et du coude. Selon le cas, une IRM sera demandée pour voir la qualité des tendons. Si l’un d’eux est désinséré, un électromyogramme sera prescrit pour calculer la vitesse du nerf et détecter éventuellement une pathologie du nerf radial.

Traiter le tennis Elbow

Il faut savoir que dans la plupart des cas, le tennis Elbow disparaît spontanément dans les deux ans après son apparition.

Calmer la douleur : l’immobilisation sera accompagnée d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, d’antalgiques, d’infiltrations corticoïdes, d’électrothérapie et ultrasons en première intention et selon le profil du patient. Se rétablir : des séances de massage chez un chiropraticien ont pour objectif de décoller les adhérences et d’assouplir les tendons. Le traitement est efficace et sera suivi d’un renforcement musculaire à titre préventif. En cas de désinsertion du tendon ou si la lésion est importante, une intervention chirurgicale sera nécessaire pour le réinsérer.

Prévenir le tennis Elbow

La prévention demeure essentielle : c’est la meilleure arme contre le tennis Elbow.