Les circuits urbains ont de nouveaux billets et de nouvelles cartes

La MRC de Joliette annonce que de nouveaux billets et de nouvelles cartes mensuelles seront désormais utilisés pour les quatre circuits urbains (anciennement CTJM). Ces nouveaux titres de transport sont en maintenant en vente. Les billets peuvent être utilisés dès leur achat et le laissez-passer mensuel dès le mois de mai. Il est alors impossible de recharger les cartes à puce. Quant aux titres électroniques déjà enregistrés sur les cartes, les usagers ont jusqu’au 30 mai pour les utiliser, car à compter du 1er juin, seuls les nouveaux titres seront acceptés.

Les cartes à puces dans les autobus desservant les quatre circuits urbains avaient été implantées en novembre 2012. Malheureusement, force est de constater que, quelques années plus tard, les lecteurs de ces cartes sont devenus difficiles à entretenir, maintenir fonctionnels et en mesure de prélever le titre de transport nécessaire sur les cartes.

Il en résulte donc un manque à gagner assez important pour l’organisation, montant que l’on estime à environ 54 000 $ annuellement.

Bien que le service de transport en commun soit un service nécessaire offert à faible coût pour l’utilisateur, il se doit d’être géré de façon optimale puisque ce sont les fonds publics qui en assument le financement. Il est important de comprendre qu’aucune augmentation des tarifs n’accompagne ces changements.

« Nous nous sommes assuré que la décision d’utiliser des billets et des cartes mensuelles à usage unique soit la meilleure qui soit, autant pour la MRC que pour les usagers et les contribuables. De plus, nous sommes confiants que ce changement ne représentera aucun désagrément pour l’usager » ajoute Mme Grenier. La vente de ces nouveaux titres se fait de la même façon qu’avant, aux mêmes endroits et aux mêmes coûts.

De plus, pour faciliter la transition vers la nouvelle méthode de perception des titres, les cartes à puce contenant des billets achetés en livret de 10 pourront être utilisées durant tout le mois de mai.

Bien qu’à compter du 1er juin ces cartes ne seront plus acceptées à bord des autobus, les propriétaires de ces cartes pourront se rendre au terminus situé au 930, rue Saint-Louis et demander à remplacer les titres restants sur leur carte par les nouveaux billets, et ce, sans frais.

Ce service sera offert jusqu’au 31 août 2018.

Pour plus d’informations visitez l'addresse suivante: http://www.ctjm.ca/tarif/​ ou visitez la page Facebook de la Ville de Joliette.