Marche pour l’Alzheimer : un grand rassemblement régional à St-Charles-Borromée

La Société Alzheimer de Lanaudière (SADL) est heureuse d’annoncer la 19e édition de sa marche annuelle de sensibilisation et de financement qui aura lieu le 27 mai prochain à St-Charles-Borromée. Depuis quelques années, les Lanaudois(e)s marchaient dans deux villes simultanément. Cette année, la SADL rassemble les marcheurs en un seul endroit pour créer un seul grand rassemblement régional.

La présidente d’honneur de l’événement, Mme Martine Vézina kinésiologue et présidente de l'entreprise Le Plaisir de Bouger! croit en la force du nombre : « je suis heureuse d’être présidente d’honneur pour une 4e année consécutive. Étant auparavant présidente de la marche de Terrebonne, c’est avec le plus grand des plaisirs que j’invite les citoyens du sud de la région à rejoindre le grand rassemblement régional à St-Charles-Borromée, car c’est un pas à la fois que nous pouvons faire une différence. » Madame Vézina renchérit : « La Société d'Alzheimer de Lanaudière est un organisme dont les services sont essentiels, c’est pourquoi je m’y implique. Mon entreprise, Le Plaisir de Bouger!, sera toujours là pour aider, soutenir et ensoleiller les journées des personnes atteintes et de leur famille. Faites comme moi et soutenez cette cause qui nous touche tous de près ou de loin. Venez marcher avec nous le 27 mai prochain. »

Dans Lanaudière, c’est 8 000 personnes qui sont présentement atteintes et d'ici 15 ans, on prévoit une augmentation de 66 %. Pour chacune d'elles, on compte en moyenne trois proches aidants et parfois jusqu’à huit ! La Marche pour l’Alzheimer servira à offrir des services gratuitement à ces personnes touchées par la maladie. Les personnes qui désirent s’inscrire à la marche peuvent le faire en ligne à support.alzheimer.ca, par téléphone au 450 759-3057 ou sur place, le matin de la marche dès 8 h 30. Le rendez-vous est au Centre communautaire Alain Pagé situé au 10 rue Pierre de Coubertin à St-Charles-Borromée. L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps! Le trajet débute à 10 h 00.