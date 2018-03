Les avantages de choisir un abri tempo

Article commandité

Quand vient le moment de la saison froide, l’inévitable question se pose : devrais-je ou non faire installer un abri tempo pour mon auto? Si vous ne possédez pas de garage, cette solution pourrait vous offrir de nombreux avantages. En voici quelques-uns, pour vous inciter à passer à l’action.

Ne pas avoir à pelleter de l’hiver

Le principal avantage d’opter pour un abri auto tempo est qu’il vous évite d’avoir à pelleter la neige dans votre entrée et sur votre voiture, et ce, pendant tout l’hiver. La seule chose que vous devez pelleter, c’est la portion entre votre abri et la rue, mais pour le reste, votre auto et votre entrée sont à l’abri de la neige.

Cet avantage est non négligeable, considérant la grande quantité de neige qui s’abat sur le Québec pendant l’hiver et tout le temps que cela prend pour la déblayer! L’abri tempo vous permet donc d’économiser du temps ou de l’argent, si vous avez l’habitude d’engager un professionnel pour déblayer votre entrée.

Qui plus est, pelleter n’est pas une activité physique sans risque; elle augmente les risques de crise cardiaque et de maux de dos chez certaines personnes. En ce sens, il est préférable d’éviter cette tâche qui n’est pas des plus agréables.

Par ailleurs, l’abri tempo ne nécessite pas d’entretien, si ce n’est que de retirer la neige qui s’accumule sur le toit. Il est recommandé de le faire régulièrement afin d’éviter les risques d’effondrement.

Pour protéger votre voiture contre les intempéries

Autre avantage non négligeable : l’abri tempo protège votre véhicule contre les effets dévastateurs de la neige et de la glace. Quoi de plus désagréable que de fracasser son pare-brise en tentant de retirer les morceaux de glace qui le recouvrent ou encore de se rendre compte que l’un de ses essuie-glaces est brisé en raison des intempéries qui ont fait rage à l’extérieur? Les abris auto tempo vous mettent à l’abri de tous ces inconvénients tout en étant moins dispendieux que les garages.

Vaste sélection de modèles

Un autre avantage d’opter pour un abri tempo pour son auto est la vaste sélection de modèles mis à la disposition des consommateurs. Il en existe fabriqués en différents matériaux en mesure de convenir à tous les budgets. L’abri tempo de qualité est facile à installer et démonter et vous permet d’économiser de l’argent en n’ayant pas à vous faire construire un garage pour abriter votre auto.

En somme, on constate que l’abri tempo permet de vous faire épargner du temps en vous évitant d’avoir à pelleter, en plus de protéger votre auto contre les intempéries tout au long de la saison froide. Excellente alternative au garage, il nécessite un petit investissement au départ, mais celui-ci en vaut largement la peine considérant tous les bénéfices qu’un tel produit peut vous apporter. Un abri tempo de qualité peut durer jusqu’à neuf ans. Pour en savoir plus sur les avantages que vous procure un garage temporaire pour votre voiture, n’hésitez pas à communiquer avec un spécialiste.