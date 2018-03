Entente entre le Cégep régional de Lanaudière et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Le Cégep régional de Lanaudière et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière sont ravis d’annoncer une entente de collaboration quant aux soins de santé et aux services psychosociaux pour les étudiants, laquelle contribuera à la persévérance scolaire dans la région.

Les soins de santé de première ligne offerts par une infirmière seront maintenus par la présente entente, et ce, dans les trois collèges constituants de Joliette, L’Assomption et Terrebonne. Quant aux intervenants psychosociaux présents au sein des collèges, ils demeureront la porte d’entrée en matière de santé mentale pour les étudiants. Par ailleurs, cette nouvelle entente facilitera la communication entre les intervenants du CISSS déployés au Cégep et les ressources du milieu pour les étudiants requérant des soins psychosociaux plus importants.

Le Cégep régional de Lanaudière et le CISSS de Lanaudière ont toujours eu à cœur de collaborer pour favoriser le développement de la relève et le rayonnement de la région.

« En plus de consolider notre partenariat avec le Cégep à l’égard de l’offre de soins de santé et de services psychosociaux, cette entente nous permettra d’améliorer la planification des stages des étudiants au CISSS et, ultimement, de susciter l’intérêt des finissants à demeurer dans la région pour y travailler », de mentionner monsieur Daniel Castonguay, président-directeur général du CISSS de Lanaudière.

« L’entente intervenue entre notre Cégep et le CISSS de Lanaudière est bénéfique pour nos étudiants, puisque l’offre de service en santé et services psychosociaux sera bonifiée afin de contribuer à leur réussite éducative. Faut-il le rappeler, la réussite éducative et la diplomation des étudiants sont au cœur des priorités de notre Cégep », de conclure monsieur Marcel Côté, directeur général du Cégep régional de Lanaudière.