Le programme « Nager pour survivre » est maintenant offert à Joliette

En collaboration avec la Société de sauvetage, le conseil municipal de Joliette se réjouit d’annoncer le déploiement du programme Nager pour survivre s’adressant aux élèves du 2e et 3e cycle du primaire dans les écoles du territoire.

Les motivations du conseil sont simples : s’assurer que nos jeunes soient initiés à la sécurité aquatique pour prévenir la noyade. Car les statistiques sont éloquentes. Au Canada, la noyade est la troisième cause des décès accidentels parmi la population de 55 ans et moins et la deuxième cause chez les jeunes enfants.

Le programme Nager pour survivre prévoit le transfert de connaissance sur trois sujets de sécurité ainsi que trois habiletés aquatiques présentées au cours de trois leçons en piscine. Suite au programme, l’enfant rapportera à la maison un certificat indiquant le niveau qu’il ou elle a atteint.

Coordonné par le service des Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette et offert au Centre aquatique du cégep, le programme sera d’abord déployé ce printemps à l’école primaire Sainte-Thérèse. Plus d’informations au 450 753-8050.