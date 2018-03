Trois étudiants du programme de Technologie du génie civil du Cégep à Joliette raflent le premier prix du concours PontPop à l’École de technologie supérieure

Le 24 février dernier, lors de la 16e édition de la compétition PontPop ÉTS, trois étudiants du programme de Technologie du génie civil du Cégep à Joliette ont marqué l’histoire en remportant la 1re place du concours s’adressant aux étudiants du milieu secondaire et collégial du Québec.

En effet, Mathieu Pilon, Jérémy Champagne et Samuel Lemieux se sont hissés au 1er rang de la compétition qui opposait 7 cégeps de la province dans une truculente compétition! L’objectif était de confectionner un pont à l’aide de simples bâtons de popsicle, de cure-dents en bois, de colle blanche et de soie dentaire. Les critères sur lesquels la fabrication des champions a été évaluée étaient : la résistance, la conception et l’esthétique.

Un prix, plusieurs bourses!

En remportant les grands honneurs de cette compétition pour la première fois de l’histoire du Cégep régional de Lanaudière à Joliette, les trois étudiants aguerris ont remporté une bourse d’une somme de 1000 $. Ils sont également repartis avec trois bourses d’études individuelles à l’ÉTS de 750 $ chacune.

Finalement, pour ajouter au mérite de leurs efforts, ils ont réussi à soutenir la plus haute charge de la compétition grâce à leur prototype, soit une charge de 3723 kg. Cet exploit leur a valu la Mention Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc. (PJCCI). Cette mention leur donne donc accès à une bourse de 500 $ collectivement et également à une visite VIP du pont Jacques-Cartier. Cette expérience, leur permettant de voir la plateforme de travail et le centre de contrôle du pont, leur sera indéniablement bénéfique au niveau professionnel, et ce, à l’aube de leurs prometteuses carrières respectives.

« Le Département de Technologie du génie civil est extrêmement fier de la performance de l’équipe de Jérémy, Mathieu et Samuel. Ils ont travaillé fort pour perfectionner leur prototype et se sont vraiment donnés à fond pour leur dernière participation à la compétition. Leur souci du détail est remarquable!», mentionne Danny Lévesque, coordonnatrice du département.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le https://www.etsmtl.ca/services/ ou à nous contacter par courriel à danny.levesque@cegep-lanaudiere.qc.ca ou par téléphone au 450 759-1661, poste 1560.