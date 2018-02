Démolition et dégarnissage : l’importance de faire affaire avec des experts

Article commandité

Vous entamez un projet de construction ou de rénovation et vous avez des travaux de démolition et de dégarnissage à faire réaliser ? Si c’est le cas, il est préférable de confier le mandat à des experts afin de s’assurer que les travaux se déroulent sans mauvaises surprises. Voici quelques bonnes raisons de faire affaire avec des professionnels.

Parce qu’il s’agit de procédés délicats

Le dégarnissage et la démolition industrielle sont des procédés très délicats qui demandent des connaissances et des techniques pointues. En effet, consistant à enlever totalement ou en partie les différentes parties d’un bâtiment, tout en conservant son enveloppe, le dégarnissage est une étape que l’on doit réaliser avec soin, si on veut réussir son projet de rénovation ou de construction. Le dégarnissage requiert des techniques spéciales puisqu’à terme, il permet de conserver le cachet d’origine de l’immeuble. Il s’agit de tout un art. Pour cette raison, il est préférable de confier le projet à des experts.

Pour s’assurer de respecter les lois en vigueur

La démolition industrielle, pour sa part, consiste à démolir en partie ou en totalité un bâtiment en vue soit d’en construire un nouveau ou encore de faire plus d’espace sur un terrain que l’on possède. Encore ici, il est préférable de faire appel à des spécialistes, puisque ceux-ci disposent des techniques et de l’équipement nécessaires pour réaliser les travaux en toute sécurité et conformément aux normes municipales en vigueur, dépendant d’où doivent être réalisés les ouvrages. Le non-respect des normes municipales peut entrainer des peines sévères, telles que la suspension des travaux et des amendes de plusieurs milliers de dollars.

En outre, la démolition de bâtiments industriels requiert des connaissances approfondies en matière de lois environnementales, de décontamination des lieux, d’architecture, de structure et d’électromécanique. Il vous est, bien entendu, possible de louer les équipements nécessaires pour effectuer les travaux vous-même après avoir obtenu votre permis de démolition auprès de votre municipalité, mais sans l’expertise nécessaire, vous ne serez pas en mesure de garantir la conformité des résultats. Faire affaire avec des experts certifiés vous assure donc que les travaux respectent les lois et que les lieux seront correctement nettoyés après les travaux.

En conclusion…

En somme, si vous avez des travaux de dégarnissage et de démolition industrielle à faire réaliser, il est nettement préférable de confier le mandat à des experts pour éviter les mauvaises surprises. Non seulement vous risqueriez de vous blesser en effectuant les travaux vous-même, mais également de ne pas respecter les lois environnementales, ce qui pourrait entraîner des peines sévères. Avant d’entreprendre vos travaux, prenez donc conseil auprès de spécialistes afin de vous assurer que le dégarnissage et la démolition industrielle sont réalisés correctement.

Comment bien choisir votre expert?

Pour vous assurer de faire le bon choix d’entreprise, assurez-vous de faire affaire avec une compagnie qui possède une expertise reconnue en matière de démolition industrielle et de dégarnissage. Vérifiez également qu’elle possède de l’expérience dans le type de travaux spécifiques que vous souhaitez réaliser. Enfin, assurez-vous qu’elle possède de l’équipement et des procédés novateurs et n’oubliez pas de comparer les différentes soumissions afin de vous assurer d’avoir le meilleur prix!