Les Sentiers Brandon vous invitent à La Brandonnée aux flambeaux

Les Sentiers Brandon sont heureux d’inviter gratuitement tous les amants de nature et de plein air à La Brandonnée, samedi le 3 mars prochain à compter 19 h.



« Tous et toutes, parents et enfants, amis et voisins, sont donc invités à une marche aux flambeaux suivie d'un feu de camp pour y savourer un bon café chaud. Le départ se fera de l’accueil des Sentiers Brandon sur la rue Dequoy », précise monsieur Robert Plante, président de l’organisme.



Il y aura également des collations servies avec le café. De plus, une navette en calèche sera disponible pour les enfants ou les personnes à mobilité réduite. Le trajet de l’accueil jusqu’au relais est de 2 km.



Les Sentiers Brandon, ce sont des pistes balisées où il est possible de pratiquer le ski de randonnée sur 25 km, la raquette sur 12 km et la marche sur 7 km dans un cadre enchanteur où se mêlent conifères et feuillus. Une signalisation claire, des paysages magnifiques et des points d'observation sont également au rendez-vous.

De plus, un chalet accueille les visiteurs à leur arrivée sur le site où l'enregistrement permet aux bénévoles d'assurer la sécurité des usagers en plus d'offrir un vaste choix d'équipements de location. Aussi, deux relais chauffés, un à mi-parcours et l'autre à l'extrémité complètent le tout pour vous permettre de pratiquer votre sport favori dans un environnement agréable et sécuritaire. Enfin, les fat bikes sont nouvellement acceptés sur le site depuis 2016.

Pour plus d’informations, visitez le www.lessentiersbrandon.com et visiter la page Facebook des sentiers Brandon.