Walmart et la Croix-Rouge : Toujours de pair pour les personnes sinistrées

Jusqu’au 9 mars, Walmart tient sa collecte de fonds annuelle en soutien à la Croix-Rouge canadienne. Cet événement permet à l’organisation humanitaire d’offrir une aide inestimable aux personnes sinistrées de la région de Lanaudière, au cœur de l’urgence, quand tout bascule.

Ainsi, jusqu’au 9 mars, les bénévoles Croix-Rouge de Joliette accompagneront les associés Walmart dans le cadre de leur collecte de fonds annuelle pour l’organisme.

Campagne Walmart

Pour la Croix-Rouge, cet engagement de Walmart représente un maillon essentiel de la grande chaîne de solidarité humanitaire à la suite de sinistres et de catastrophes. Alors que les pompiers s’occupent d’éteindre les flammes et s’assurent que les personnes sinistrées sont en sécurité, les bénévoles offrent du réconfort, de l’hébergement, de l’habillement et de l’alimentation aux familles touchées. Cette aide matérielle est possible grâce aux collectes comme celle de Walmart. En plus d’amasser des fonds pour la Croix-Rouge, Walmart ouvre les portes de ses magasins aux personnes sinistrées et leur donne la possibilité de trouver le nécessaire pour combler leurs besoins de base.