70 000 visiteurs pour le 36e Festi-glace !

Le 36e Festi-Glace de la MRC de Joliette a accueilli le nombre saisissant de 70 000 visiteurs du 9 au 18 février dernier ! Dès les premiers jours de l’événement, près de 40 000 festivaliers avaient déjà profité des installations. La météo exceptionnelle, les nombreuses activités offertes pour toute la famille et les nouveautés épatantes ont charmé les patineurs et marcheurs qui ont investi la rivière.



« Nous sommes plus que satisfaits des 10 derniers jours ! Nous avons vu des sourires par centaines, du bonheur sur les visages et du plaisir en quantité chez les petits comme chez les grands. Nous pouvons dire mission accomplie ! » s’est exclamé Pascal Tremblay, président du 36e Festi-Glace.



Parmi les nouveautés, les Crazy Quebecers, trois sculpteurs sur neige lanaudois, ont fait un malheur dans la Zone familiale Desjardins ! « Les sculptures sur neige figuraient parmi les demandes les plus fréquentes. Nous avons écouté la population et ça a été une grande réussite ! Les Crazy Quebecers sont vraiment impressionnants. Ils ont représenté le Québec à travers le monde et nous avons pu admirer leur talent ici l’espace de quelques jours. L’un des grands avantages de leur présence aura été de rallier les ados sur la glace. Un grand merci d’ailleurs aux étudiants de l’école secondaire Barthélemy-Joliette et de l’Académie Antoine-Manseau pour la confection des sculptures ! » ajoute Pascal Tremblay.



La présence de la Pat Patrouille, la Festi-Course et bien évidemment le traditionnel feu d’artifice ont figuré parmi les moments forts de ce 36e Festi-Glace. En première cette année, le Village de la MRC a également attiré les foules. M. Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette a tenu à être présent : « C’est toujours agréable de rencontrer les gens et d’échanger. Plusieurs municipalités ont usé d’imagination afin de présenter ce qu’elles ont à offrir. »