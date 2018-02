Une récolte historique pour les étudiants du Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Dans le cadre de la compétition académique intercollégiale et intra-universitaire Hermès disputée à la Faculté des Sciences de l'Administration de l'Université Laval les 9 et 10 février 2018, le Cégep régional de Lanaudière à Joliette a été fièrement représenté dans trois des six catégories, soit Ressources humaines, Comptabilité et Marketing. Cette compétition annuelle permet aux étudiants inscrits dans un programme d’études en administration de mettre à l’épreuve leur capacité d’analyse, leur créativité ainsi que leurs compétences oratoires, des habiletés essentielles dans le milieu des affaires.

Pour l’occasion, nos équipes étaient composées d'Arianne Paquette, Jocelyn Bouchard et Antoine Desmarais (équipe Ressources humaines), d’Amélie-Ann Perreault, Miyoles Philémon et Djemissot Stanley Soifaite (équipe Comptabilité), de même que de Charles Bruneau, Daniel Goyette-Pelletier et Virginie Paquette-Melançon (équipe Marketing).

Ces étudiants ont eu la chance de vivre une expérience inoubliable et c'est avec beaucoup d’enthousiasme que les équipes Ressources humaines et Comptabilité ont respectivement remporté la première place de leur catégorie. Précisons également que Jocelyn Bouchard est reparti avec le prix de meilleur orateur et Amélie-Anne avec celui de la meilleure communicatrice. Félicitations aux équipes!

Nous tenons également à souligner la qualité de la performance remplie d'assurance et d'aplomb de l’équipe Marketing, qui devait résoudre un cas réel, soit celui de La Forfaiterie, en établissant une stratégie marketing.

Merci à tous les enseignants qui s'investissent dans la réalisation de ces projets parascolaires. La qualité de leur enseignement fait en sorte que nos étudiants rayonnent et performent lors de concours provinciaux.