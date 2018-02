Bercez-vous pour le mieux-être des enfants malades!

Le Club optimiste de Sainte-Béatrix convie la population à la 16e édition du Berce-O-Thon qui aura lieu les 3 et 4 mars prochains au Pavillon du village de Sainte-Béatrix situé au 821, rue du Parc. L’activité débutera à 14 h le samedi.

Comme par les années passées, les fonds amassés seront remis à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, en particulier pour les soins liés aux enfants soignés au Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL). Le Club optimiste de Sainte-Béatrix a donc comme souci le mieux-être des enfants malades. Tellement qu’au cours des 15 dernières éditions, ce sont près de 125 000 $ qui ont été amassés pour la clientèle pédiatrique. Une implication de toute une communauté qui fait une grande différence dans la vie des familles d’ici!

Cette année, les sommes amassées serviront à faire l’acquisition de deux moniteurs cardiaques néonataux pour la salle d’accouchement et la salle d’opération du CHDL. Cet achat permettra d’offrir des soins de réanimation néonatale conformes aux dernières normes de pratique de la Société Canadienne de Pédiatrie et du Programme de Réanimation Néonatale pour les nouveau-nés nécessitant des soins plus avancés après un accouchement ou une césarienne. Ces équipements permettront de mieux déceler certains problèmes pouvant survenir chez le nouveau-né et guidera avec plus de précision les interventions des équipes soignantes et la réanimation, en plus de faciliter un transfert plus sécuritaire des poupons entre la salle d’opération ou la salle d’accouchement et l’unité de soins néonataux (pouponnière). Il s’agit donc d’un investissement nécessaire s’inscrivant dans une démarche permettant au personnel soignant d’offrir des soins toujours plus sécuritaires et à la fine pointe.

Le concept du Berce-O-Thon est très simple : chaque participant ou chaque équipe réserve une chaise au tarif minimum de 50 $. S’il s’agit d’une chaise familiale, tous les membres se bercent à tour de rôle pendant les 24 heures de l’activité. 11 chaises berçantes sont déjà réservées pour l’occasion, et plusieurs autres chaises n’attendent que des berceurs! Un souper-spaghetti est offert le samedi de 17 h 30 à 20 h au coût de 10 $, alors qu’un brunch sera servi le dimanche de 8 h à 11 h au coût de 6 $. Les repas et collations sont fournies aux berceurs, de même que la diffusion de films et l’animation durant la nuit.

Vous ne pouvez prendre part à l’activité en tant que berceur? Participez au Berce-O-Thon à votre manière en venant prendre un repas, une collation ou un café, tout en encourageant les berceurs dans cette activité de collecte de fonds des plus originales!

La fondation tient à remercier le Club optimiste de Sainte-Béatrix pour autant de générosité, de fidélité et de dévouement envers la cause. Un exemple à suivre remarquable et précieux pour une fondation!

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec madame Diane Michaud du Club optimiste de Sainte-Béatrix au 450 883-5940.