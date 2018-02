À vos marques, prêts, compostez!

Au cours du mois de mai prochain, des bacs bruns seront distribués dans cinq municipalités de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray. S’ajoutant aux Gabriellois qui compostent depuis 2015, les citoyens de Lavaltrie, Lanoraie, SainteGeneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola et Saint-Cuthbert pourront dès juin, participer à la collecte à trois voies.



Les matières organiques amassées seront valorisées en compost, diminuant ainsi leur impact environnemental.



« Lorsque l’on effectue un tri efficace à la source, il est possible de diminuer de moitié la quantité d’ordures envoyées au site d’enfouissement. Le temps est venu de voir nos déchets comme un produit à valeur ajoutée en devenir, plutôt que comme une matière en fin de vie! », a mentionné Guy Fradette, responsable du service Environnement de la MRC de D’Autray, par la voie d’un communiqué de presse.



Outre le bac brun, les citoyens recevront un bac de cuisine, un aide-mémoire pour faciliter le bon tri des matières résiduelles et un calendrier de collectes contenant des astuces pour bien vivre la transition vers le tri des matières organiques. De plus, une ligne téléphonique et une adresse de courrier électronique seront mises en place pour répondre aux questions et interrogations. Des séances d’information seront également présentées dans chaque municipalité concernée. La Patrouille verte de la MRC poursuivra aussi ses activités de sensibilisation estivales, et ce, dès le mois de mai.



« La MRC de D’Autray a misé sur l’éducation et la sensibilisation des citoyens et ça porte fruit. Les matières amassées à la Ville de Saint-Gabriel depuis 2015 sont d’excellente qualité et contiennent très peu de contaminants », a constaté Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de St-Gabriel.



Depuis 2016, la Patrouille verte sensibilise et informe les citoyens des 15 municipalités de la MRC à la saine gestion des matières résiduelles. Selon les données récoltées, près de 90 % des D’Autréens considèrent que l’instauration de la collecte à trois voies est une bonne initiative et comptent participer activement à cette mesure environnementale.