Un tout nouveau camp d’été en création de jeux vidéo ouvre ses portes

Le lundi 5 mars prochain, l’entreprise Camp JV ouvrira ses inscriptions pour un tout nouveau concept decampdejour àl’été2018 à La Rétro Arcade 2PM. Le camp offrira 10 semaines de thématiques touchant la création en jeux vidéo pour les jeunes de 8 à 15 ans provenant de la MRC de Joliette et d’Autray. Ces derniers pourront mettre en action leur passion en étant encadrés par des professionnels de l’industrie.

La mission de Camp JV est de développer la créativité des jeunes et leur faire découvrir les différentes sphères de développement des jeux vidéo. Le camp de jour mise sur un éveil aux arts, auxsciences et àlatechnologie. Les jeunes auront droit quotidiennement à deux heures de cours et 45 minutes d’atelier supervisé pour travailler sur leur projet. À la fin de l’été, ils pourront présenter leur jeu sous forme de portfolio.

En partenariat avec La Rétro Arcade 2PM, qui est un nouveau concept où les arcades des années 80 sont réinventées dans une atmosphère unique, les participants du Camp JV pourront profiter des arcades d'antan, des consoles classiques ainsi que la toute nouvelle réalité virtuelle sur place. La vision de La Rétro Arcade 2PM cadre amplement dans le ludo-éducatif de Camp JV et offre une atmosphère idéale pour la tenue des cours et activités.

L’équipe de direction de Camp JV, constituée de Josiane Arsenault et Martin Desrosiers, a décidé de créer des camps de jour de création en jeux vidéo pour répondre à l’intérêt grandissant des jeunes envers cedomaine. L’équipe souhaite partager les aspects innovants de la communauté du jeu vidéo.

« Camp JV, c’est bien plus que des jeux vidéo, c’est la possibilité de mettre en action la passion des jeunes joueurs. C’est aussi une occasion pour les jeunes de créer des liens et découvrir leurs intérêts ensemble » affirme Josiane Arsenault, directrice du Camp JV.

Suivez la page Facebook de Camp JV pour ne pas manquer la période d’inscription qui débutera le lundi 5 mars prochain et visitez le site web www.campjv.com​ pour plus d’informations sur les semaines de camp.