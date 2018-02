Célébration des 25 ans de la Fondation du Cégep à Joliette

La Fondation du Cégep à Joliette fête son 25e anniversaire cette année. C’est en présence des membres du conseil d’administration, des donateurs, des partenaires du milieu, des amis de la Fondation, des représentants de la direction, des employés du Cégep à Joliette et des médias que l’on a célébré aujourd’hui cet anniversaire important.

À cette occasion, le professeur de techniques administratives, monsieur Pierre Bernier, est venu rappeler le rôle crucial que joue la Fondation dans la réussite étudiante.

APPEL AUX DIPLÔMÉS

Plusieurs milliers d’étudiants sont passés par le Cégep et la Fondation souhaite retrouver ses anciens en les invitant à rejoindre le groupe Facebook « Les Anciens du collège de Joliette » et à s’inscrire à l’infolettre via le site Internet de la Fondation.

« 25 ans, c’est une occasion rêvée pour faire le point et se retrouver et j’en profite pour lancer un appel aux diplômés du Cégep à Joliette » a souligné d’entrée de jeu le président de la Fondation, monsieur Michel Perreault, lui-même ancien étudiant.

NOUVELLE IMAGE CORPORATIVE

La Fondation a décidé de se doter d’une nouvelle identité visuelle et elle a profité de la présence de plusieurs personnalités pour la présenter officiellement.

La forme de ce nouveau logo inspire la solidité, le dynamisme et son côté carré fait très moderne. Elle représente à la fois la bâtisse du Cégep, le gardien du savoir, le mortier signifie l’accomplissement de soi et, comme des paliers, les différentes étapes qui mènent à la réussite. Le tout est uni par la ligne blanche, consolidation de plusieurs années d’efforts et de sacrifices pour y arriver.

Quant à la couleur, le vert et le bleu ont été conservés puisqu’elles représentent les couleurs officielles du Cégep régional de Lanaudière à Joliette. Toutefois, elles ont été quelque peu rafraîchies dans une palette plus moderne et jeune.