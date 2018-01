Des étudiants en Sciences humaines du Cégep régional de Lanaudière à Joliette ont pris la parole à l’Assemblée nationale

Pour une 26e année consécutive, des étudiants du Cégep régional de Lanaudière à Joliette ont participé au Forum étudiant qui s’est tenu à Québec du 8 au 12 janvier dernier. Le Forum étudiant, qui se veut une simulation des travaux parlementaires à l’Assemblée nationale, permet aux cégépiens de débattre d’enjeux qui leur tiennent à cœur en se mettant dans la peau d’élus, d’attachés de presse et de journalistes.

Cette année, les étudiants du Cégep à Joliette ont fait partie de la deuxième opposition. Les trois projets de loi sur lesquels ils ont travaillé étaient l’encadrement du travail du sexe, la libéralisation et la distribution de l’alcool au Québec et l’apprentissage par l’implication communautaire. Chaque cégep devait présenter un projet de loi pour être admis à cette simulation et chacun devait voter pour les trois dont ils voulaient discuter lors de celle-ci.

Félicitations à Rémi Lebeuf (élu chef du 2e groupe d’opposition), Janie Rivard (élue porte-parole en environnement, développement durable, agriculture, pêche, et de la faune), Laurence Trahan (élue porte-parole en culture, francophonie et relations internationales), Gabrielle Goyet (élue porte-parole en éducation), Anthony-James Armstrong (élu porte-parole en économie et ressources naturelles), Félix Legault (élu porte-parole en santé), Thomas Girard-Pelletier (élu porte-parole en immigration et justice) et Rose Desrochers (journaliste et rédactrice en chef).

Le programme de Sciences humaines remercie la direction du Cégep, le Regroupement des étudiants et étudiantes du Cégep Joliette de Lanaudière, le Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep régional de Lanaudière à Joliette ainsi que la députée provinciale de Joliette, Mme Véronique Hivon, le député provincial de Rousseau, M. Nicolas Marceau et le député provincial de L’Assomption et chef de la deuxième opposition officielle à l’Assemblée nationale, M. François Legault, qui ont permis à ces étudiants de vivre une expérience inoubliable.