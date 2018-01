Les Floconnades triplent votre plaisir!

Organisées conjointement par la Ville Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et Cible Famille Brandon, Les Floconnades de Saint-Gabriel se dérouleront sur trois fins de semaine, soit du 4 au 17 février 2018, afin de faire découvrir et de célébrer les joies de l'hiver.



« En raison de leur diversité, Les Floconnades constituent le rendez-vous hivernal par excellence pour la famille et les amis qui désirent faire des activités en plein air », mentionnent en chœur messieurs Gaétan Gravel et Mario Frigon, de même que madame France Pelland, respectivement maire de la Ville de Saint-Gabriel, maire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et présidente de Cible Famille Brandon.



Ainsi, dimanche le 4 février, toute la population est conviée à la Maison de la famille, Cible Famille Brandon. Jeux gonflables, animation en continu, glissade dans la rue (apportez vos traineaux ou Crazy Carpet) et jeux sportifs avec le comité des pères sauront amuser petits et grands.



Aussi, samedi le 10 février, Les Floconnades se déplacent au Centre sportif et culturel de Brandon. Une panoplie d'activités toutes plus amusantes les unes que les autres seront au programme : maquillage, activités thématiques sur le hockey et décoration de Cup Cake pour la St-Valentin vous attendent !



Enfin, samedi le 17 février, au parc Patrick-Gendron se dérouleront des activités d’olympiade, des tours de calèche et plus encore!



Une façon de vivre pleinement l'hiver, avec une programmation gratuite. Durant ces trois journées, il y aura aussi distribution gratuite de soupe et de chocolat chaud jusqu'à épuisement des stocks ! Aucune inscription n'est nécessaire.



Pour connaître tous les détails et l'horaire de la programmation, consultez le www.floconnades.com. Cet événement est rendu possible grâce à l'appui de nombreux partenaires, soit la Ville Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, Cible Famille Brandon, la MRC de D’Autray et CFNJ.