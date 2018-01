L’été d’une vie en France!

Besoin d’un nouveau défi, de partir à l’aventure? Cet été, envole-toi vers la France grâce au jumelage entre les Villes de Joliette et de Brive-la-Gaillarde!



Deux emplois étudiants sont disponibles comme agent administratif à la médiathèque municipale de Brive-la-Gaillarde. Les contrats de travail sont d’une durée approximative de sept semaines. Ainsi, le départ vers Brive aurait lieu vers le 26 juin et le retour à la maison aux alentours du 19 août.



Le salaire est d’environ 1 200 euros par mois. Le logement et les petits déjeuners dans un foyer de jeunes travailleurs sont inclus. L’horaire de travail est en moyenne de 35 heures par semaine, généralement du mardi au samedi.



Je veux postuler!

Tu rêves de partir vivre en Europe et d’y travailler et d’être en contact avec sa population et sa culture? Soumets ta candidature avant le 23 février par courriel au rh@ville.joliette.qc.ca ou par la poste à :

Service du Capital humain

Ville de Joliette

614, boulevard Manseau

Joliette (Québec) J6E 3E4

Conditions de participation

- Être de nationalité canadienne et résider à Joliette;

- Être âgé entre 18 et 29 ans;

- Avoir le statut d’étudiant pour l’année 2018 et prévoir retourner aux études à la

session d’automne;

- Ne jamais avoir participé au programme;

- Être détenteur d’un passeport valide pour la durée du séjour;

- S’engager à être disponible pour toute la durée du programme;

Comment ça fonctionne?

Les participants sélectionnés devront débourser un montant approximatif de 500 $ pour le billet d’avion acheté par l’intermédiaire de l’Association Québec-France et l’adhésion à l’Association.

Ils devront également disposer d’au moins 700 $ d’argent de poche pour subvenir à leurs besoins (repas, déplacements, autres) en attendant leur première paie versée à la fin du mois.

Pour toute question, communiquez avec le service du Capital humain au 450 404-2052 ou au rh@ville.joliette.qc.ca.