Les Sentiers Brandon vous ouvrent leurs portes !

Les Sentiers Brandon sont heureux d’inviter tous les amants de nature et de plein air le dimanche 28 janvier prochain dès 9 h à leur journée portes ouvertes annuelle.



« Cette journée se veut une belle occasion de profiter tout à fait gratuitement de nos sentiers pour y faire du ski, de la raquette, de la marche ou du fat bike », mentionne monsieur Robert Plante, président.



Les Sentiers Brandon, ce sont des pistes balisées où il est possible de pratiquer le ski de randonnée sur 25 km, la raquette sur 12 km et la marche sur 7 km dans un cadre enchanteur où se mêlent conifères et feuillus. Une signalisation claire, des paysages magnifiques et des points d'observation sont également au rendez-vous.

De plus, un chalet accueille les visiteurs à leur arrivée sur le site où l'enregistrement permet aux bénévoles d'assurer la sécurité des usagers en plus d'offrir un vaste choix d'équipements de location. Aussi, deux relais chauffés, un à mi-parcours et l'autre à l'extrémité complètent le tout pour vous permettre de pratiquer votre sport favori dans un environnement agréable et sécuritaire.

Enfin, les fat bikes sont nouvellement acceptés sur le site depuis 2016.

Pour plus d’informations, visitez le www.lessentiersbrandon.com et visiter la page Facebook des sentiers Brandon.