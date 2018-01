Comment garder votre teint éclatant tout l'hiver ?

Article commandité

En hiver, notre peau subit les agressions du froid glacial et les morsures du vent. Elle peut souffrir de sécheresse et perdre de son éclat. Il est pourtant possible d’arborer un teint de pêche même en hiver ! Entre soins adaptés et petites tricheries, vous en blufferez plus d’un !

Un programme de soins spécifiques en 5 étapes

Votre rituel de beauté commence avec un démaquillage soigné chaque soir avant d’aller vous coucher. Il faut débarrasser votre peau de toutes les impuretés accumulées tout au long de la journée (poussières, pollution, sébum). Appliquez ensuite un soin adapté à votre type de peau : hydratant, lissant, antirides… Massez bien votre visage pour activer la microcirculation et raviver votre teint. Gommez, gommez, gommez ! Une à deux fois par semaine ! Le gommage favorise l’élimination des peaux mortes et des impuretés. Faites peau neuve grâce à l'acide glycolique. L’acide glycolique est une toute petite molécule d’acide de fruits intéressante pour son exceptionnelle capacité de pénétration. Ses vertus sont multiples : il exfolie la peau, l’hydrate en stimulant la synthèse d’acide hyaluronique, stimule la production de collagène et d’élastine. Votre peau est lumineuse, tonifiée. Sa texture est améliorée : vos pores sont resserrés, vos rides et ridules atténuées. Si votre peau est déshydratée ou mature, votre meilleur allié sera le sérum. Il a en effet la propriété d’augmenter les principes actifs de votre crème de jour ou de nuit. Très fluide, il pénètre rapidement. Utilisez-le sous votre soin du visage, jamais seul.

Un maquillage qui reflète la lumière

Préférez un fluide teinté à un fond de teint épais. Ne plombez pas votre teint frais par une couleur foncée, choisissez une teinte proche de votre carnation. L’effet sera plus naturel et lumineux.

Matifiez légèrement à l’aide d’une poudre libre les zones brillantes : le front, le nez et le menton. Il ne vous reste plus qu’à appliquer un peu de blush sur vos pommettes. Ayez la main légère pour garder de la transparence à votre maquillage.

Une alimentation vitaminée

Faites le plein de vitamines ! Les carottes, les épinards, le potimarron, les abricots secs, et les agrumes en regorgent. Et surtout, buvez autant qu’en été, soit 1.5 l d’eau par jour ! La déshydratation est responsable de votre teint terne.

Un sommeil réparateur

Le sommeil favorise le renouvellement cellulaire. Il vous faut dormir au moins 7 heures par nuit.

Une bonne hygiène de vie vous aidera sas aucun doute à conserver tout votre éclat à votre peau.