Récipiendaire Lanaudoise : Programme de bourses en santé et services sociaux McGill

C’est avec plaisir que l’Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière (OCAL) annonce la remise d’une bourse d’étude de 5000$ à Deborah Joseph, résidente de Terrebonne et étudiante en Techniques de Soins Infirmiers au CEGEP Bois-de-Boulogne. Cette bourse est octroyée dans le cadre du Projet de formation et de maintien en poste des professionnels de la santé de McGill. L’équipe d’OCAL a accueilli Madame Joseph et ses parents dans leurs bureaux à Rawdon le 9 décembre dernier afin de souligner et célébrer la remise de sa bourse.



Le programme de bourse a pour but de fournir un soutien financier aux étudiants en provenance des régions du Québec visées par le programme, possédant une connaissance appropriée de l’anglais et du français et qui poursuivent des études à temps plein dans le domaine de la santé et des services. Deborah Joseph s’engage à demeurer dans la région de Lanaudière après la fin de ses études pour y travailler dans un établissement public de santé et de services sociaux ou dans une organisation connexe pour un minimum d’un an.



Le Projet de formation et de maintien en poste des professionnels de la santé vise à améliorer l’accès à des soins de santé et des services sociaux sécuritaires et équitables pour les clients d’expression anglaise.