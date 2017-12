Les Producteurs de lait de Lanaudière offrent 925 litres de lait aux plus démunis pour Noël

À l’approche du Temps des Fêtes, les producteurs de lait de Lanaudière donnent 925 litres de lait à 15 organismes pour les paniers de Noël remis aux plus démunis de la région de Lanaudière pour une valeur de 1 000 $.



Cette activité annuelle a lieu régionalement depuis déjà 14 ans totalisant plus de 21 000 $ en dons de lait pour aider les familles de la région. Le président des Producteurs de lait de Lanaudière, Gilbert Perreault, rappel que le « phénomène de pauvreté et de sous-alimentation ne frappe pas que durant la période des Fêtes, mais quotidiennement.



Les Producteurs de lait de Lanaudière désirent remercier Natrel de Joliette, tout particulièrement Mme Josée Lafrenière, pour leur participation à la distribution de ces litres de lait du Temps des Fêtes.



De plus, il est à noter que Les Producteurs de lait du Québec et ses conseils régionaux ont distribué des dons de lait totalisant près 38 066 litres pour Noël, pour un total de 752 288 litres de lait pour l’année.



Depuis le début du programme de dons de lait en 2003, ce sont près de 10 millions de litres de lait qui ont été acheminés aux plus démunis de la société québécoise.



Les Producteurs de lait de Lanaudière regroupent 196 fermes laitières représentant 3,58 % du nombre de fermes laitières de la province (5 473).