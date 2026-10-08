Carney annonce un éventuel programme de remises à l'achat de thermopompes

Le premier ministre Mark Carney annonce jeudi son intention de mettre en place un nouveau programme permettant à tous les ménages canadiens qui ont besoin de changer leur système de chauffage vieillissant d’accéder rapidement à des subventions pour migrer vers une thermopompe.

Le programme, qu’Ottawa finalise dans le but qu’il soit lancé au début de 2027, vise à donner accès à une remise allant jusqu’à 10 000 $ pour les ménages se situant en deçà du revenu médian et de 2000 $ pour ceux qui se situent au-dessus.

Cette nouvelle proposition est, «en grande partie», une succession d’un ancien programme, Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, a indiqué un fonctionnaire au cours d’une séance d’information technique destinée aux journalistes.

Cette fois-ci, l’idée est de rendre les remises accessibles tant à des personnes qui ont un chauffage au mazout, au propane ou aux plinthes électriques.

Ottawa étudie la possibilité de rendre les subventions accessibles rétroactivement à cet automne.

Mark Carney avait promis, lors de la course à la succession de l'ex-premier ministre Justin Trudeau, plusieurs mesures pour aider les Canadiens à rendre leur domicile plus écoénergétique.

C'est aussi durant cette course qu'il avait promis de mettre la hache dans la tarification du carbone pour les consommateurs, engagement qu'il a respecté dès qu'il a accédé au poste de premier ministre.

La Presse Canadienne