Campagne électorale
Deuxième débat des chefs: Fréchette à l’offensive contre Paul St-Pierre Plamondon
La cheffe caquiste, Christine Fréchette, était, encore une fois, à l’offensive lors du deuxième débat de la campagne électorale. Elle s’est attaquée à son rival péquiste, Paul Saint-Pierre Plamondon, même lorsqu’elle était en duel avec un autre chef.
Après le «Face à face» de TVA diffusé mercredi, les cinq chefs ont croisé le fer lors d’un second débat jeudi en soirée, cette fois organisé par Noovo.
La formule proposait 20 duels, donc des débats entre deux chefs, avec, chaque fois, une question précise.
Après avoir affirmé que le référendum créerait de l'instabilité politique, Christine Fréchette a dit avoir besoin de savoir de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon ce qui arrivait à l’année 1 d’un Québec souverain.
Une question qui a fait tiquer son interlocuteur de ce duel, qui était en fait le chef libéral, Charles Milliard. «Là vous êtes en débat avec moi Mme Fréchette», lui a-t-il répondu.
La cheffe caquiste a ensuite rappelé que Paul Saint-Pierre Plamondon avait qualifié le troisième lien de projet de «gnochon». Or, cette fois, elle était en débat avec la porte-parole solidaire Ruba Ghazal.
Quelques minutes plus tard, le chef péquiste s’est défendu. «C'est la version de la CAQ, la feuille de chou déposée par la CAQ que j'ai qualifiée de gnochon», a-t-il dit.
Christine Fréchette n’a pas tardé à contre-attaquer. «Le 130 millions $ que veut mettre M. Paul St-Pierre Plamondon dans l'organisation de son référendum, moi, je veux le mettre dans l'éducation», a-t-elle affirmé.
La cheffe caquiste a aussi profité de son mot d’ouverture pour associer le référendum à l’incertitude.
Le PQ est toujours premier dans les intentions de vote.
Thomas Laberge, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Jour 32: Fréchette «disqualifiée» dans le dossier de l'ingérence, selon ses rivaux
Au 32e jour de la campagne et à l'amorce du vote par anticipation, la question de la possibilité d'une ingérence américaine a poussé la cheffe caquiste, Christine Fréchette, dans ses derniers retranchements. D'abord ébruitées par la propre équipe de la cheffe caquiste, les allégations d'une possibilité d'ingérence américaine pour ...LIRE LA SUITE
Mark Carney suggère que son projet de loi n'abaisse pas les normes environnementales
Le premier ministre Mark Carney a défendu jeudi, à la Chambre des communes, le projet de loi C-39 de son gouvernement visant à accélérer la réalisation de grands projets, laissant entendre qu'il n'est pas question, dans ce dossier, d'abaisser les «standards», notamment en matière de protection environnementale. La pièce législative, ...LIRE LA SUITE
L'abandon de la politique relative aux parrainages fait l'objet d'une enquête
Le ministère de l'Immigration surveillera les éventuels effets négatifs d'une décision récente de ne pas prolonger une mesure qui accordait des dérogations en matière de parrainage pour l'obtention du statut de résident permanent à certains réfugiés, a indiqué mercredi la ministre de l'Immigration, Lena Diab. Cette mesure avait été ...LIRE LA SUITE